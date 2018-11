Debatte Kirche und Homosexualität im Fokus

Ulm/Region / Verena Schühly

Homosexualität ist in der Kirche ein heißes Eisen. „Kirche unterm Regenbogen“ lautet eine neue Reihe, die das Haus der Begegnung Ulm, das Hochschulpfarramt und das evangelische Bildungswerk miteinander an verschiedenen Orten veranstalten, um verschiedene Aspekte des Themas in den Blick zu nehmen.

Auftakt ist am morgigen Dienstag, 13. November, 19 Uhr im Haus der Begegnung, mit dem Vortrag „... und das ist gut so“. Hochschulpfarrer Stephan Schwarz spricht über die wachsende Akzeptanz von Lesben und Schwulen in Gesellschaft und Kirche, insbesondere in der evangelischen Kirche.

Am zweiten Abend widmet sich Dr. Michael Hauser einer Spurensuche über „Lebensformen in der Bibel“. Sie findet am Donnerstag, 15. November, 19 Uhr im evangelischen Gemeindehaus Erbach statt; weitere Termine: 15. Januar in Wiblingen und 24. Januar in Böfingen.

Den Abschluss bildet die kontrovers besetzte Podiumsdiskussion „Trauung für alle?“ über die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare am Montag, 4. Februar, 19 Uhr im Haus der Begegnung. Es debattieren Dr. Clemens Hägele (Theologe und Rektor des Bengelhauses Tübingen) und Prof. Bernhard Mutschler (Theologe von der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg), Münsterpfarrer Dr. Stefan Krauter moderiert. Der Eintritt an allen Abenden ist frei, und es besteht auch jeweils Gelegenheit zur Diskussion. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Die evangelische Gesamtkirchengemeinde Ulm hat sich im August für eine Änderung des Kirchenrechts ausgesprochen, um homosexuellen Paaren eine kirchliche Segnung zu ermöglichen (wir berichteten). In der Synode der Landeskirche hatten vor einem Jahr drei Stimmen gefehlt, um einen entsprechenden Antrag mit der nötigen Zweidrittelmehrheit zu beschließen.

Die Ulmer hoffen mit ihrem Vorstoß, dass sich andere Kirchengemeinden anschließen und sich dadurch der Oberkirchenrat in Stuttgart dazu bewegen lässt, Gottesdienst-Ordnungen zu ändern, um über diese Schiene solche Segnungen zuzulassen.