„Die Nerven liegen blank, die Situation in vielen Familien ist hoch angespannt.“ So beschreiben Bettina Müller und Sonja Kroggel vom Kinderschutzbund (KSB) Ulm/Neu-Ulm die aktuelle Situation. In der Beratungsstelle und für die therapeutischen Angeboten ist die Nachfrage nochmal gestiegen. Müller schätzt, dass es etwa 20 Prozent mehr Anfragen gibt. Die Konsequenz: Die Warteliste wird immer länger, der KSB muss Betroffene weitervermitte...