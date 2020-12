In Zeiten wie jetzt, in denen die Türen oft geschlossen sind, muss man aufmerksam bleiben und achtsam sein, was nebendran passiert.“ Das sagte OB Gunter Czisch am Mittwoch bei seinem Besuch im Kinderschutz-Zentrum Ulm, dessen Schirmherr er ist. Der Kinderschutzbund (KSB) Ulm/Neu-Ulm ist vor einem...