Das abendliche Einschlafen gelang dem Baby von Judith Schmiede nur schwer (Name geändert). Das Mädchen schlief nicht, „wir Eltern waren völlig erschöpft und hatten keine Abende mehr für uns“, schildert die Mutter. Ihre Eltern rieten dazu, das Baby abends mit Brei ordentlich zu füttern, Bekannte empfahlen, es so lange im Auto herumzufahren, bis es schläft. Geholfen hat alles nichts. Im Gegenteil: „Ich glaube, von dem Brei vor dem Zu-Bett-bringen wurde meiner Tochter nur schlecht.“

Irgendwann wusste die junge Mutter, die im Alb-Donau-Kreis lebt, keinen anderen Rat mehr, als Hilfe bei der Psychologischen Beratungsstelle des Kinderschutzbundes Ulm/Neu-Ulm zu suchen. Berührungsängste hat sie damit nicht, was daran liegen mag, dass sie als Therapeutin arbeitet. In der Beratungsstelle, Olgastraße 143, hat sie sich sofort „gut aufgehoben“ gefühlt. Einen Termin bekam ist bei Bettina Müller, der Leiterin der Stelle.

Was Schmiede letztlich geholfen hat: „Ich habe mir, mit Unterstützung von Frau Müller, die Erlaubnis gegeben, dass meine Tochter, wenn sie nicht müde ist, wach sein darf.“ Die Anforderung ans Elternsein bedeute nicht, dass alles funktioniert. „Manche Dinge sind doof, dagegen kämpfe ich nicht mehr an, sondern akzeptiere es, wie es ist.“ Schmiede schwärmt von der Beratungsstelle als hervorragendem Angebot. „Seit ich Frau Müller kenne, lese ich keine Ratgeber mehr.“

Erziehungsberatung ist ein Teil der Arbeit der psychologischen Beratungsstelle, die es in diesem Jahr seit 30 Jahren gibt. Das Angebot ist niederschwellig und fachlich gut, sagt Müller selbstbewusst. Die acht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Psychologen oder Pädagogen und haben eine therapeutische Zusatzausbildung absolviert. Müller sieht „Erziehungsberatung als Coaching für die Eltern“. Eltern, die „zu uns kommen, kontrollieren das Gespräch“, versichert sie. Zwei Fragen werden am Anfang gestellt, nämlich folgende: „Was brauchen Sie? Wie können wir helfen?“

Im Jahr 2019 haben 523 Menschen die Beratungsstelle aufgesucht. In „manchen Gesprächen wird bald klar, dass Gewalt eine Rolle spielt“, schildert Sonja Kroggel, stellvertretende Leiterin. Zu den Themen Elterntrennung und Gewalt gegen Kinder gibt es die häufigsten Gespräche.

Zudem ist der begleitete Umgang für Trennungsfamilien ein wichtiger Bestandteil der Arbeit. Entwickelt hat den Umgang unter Aufsicht für das Kind und jenem Elternteil, von dem es getrennt lebt, Lothar Steurer, der frühere Leiter der Beratungsstelle. Heute werden 40 Familien auf diese Weise in den Räumen des Kinderschutzbundes von insgesamt 25 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betreut. 10 weitere Familien warten auf Termine. Inzwischen gibt es das Projekt „Kind im Zentrum“, bei dem Kinder vor und während des Umgangs eine Beratung bekommen. Seit einem Jahr ist der Kinderschutzbund Träger eines Kinderschutz-Zentrums mit dem Schwerpunkt Prävention und Beratung bei Gewalt gegen Kinder. Extra dafür wurde die Ausstellung „Echt Klasse!“ angeschafft, die Kinder für das Thema sensibilisieren soll.

Mit Corona gibt es mehr Gewalt gegen Kinder

Die Pandemie hat sich natürlich auf die Beratungsstelle ausgewirkt. In erster Linie in Form von vielen Anrufern, „die überfordert waren von der gesamten Situation“, schildert Kroggel. Müller: „Gewalt gegen Kinder ist heftiger geworden, die Schwelle, dass es knallt, niedriger.“ Deswegen wird die Beratungsstelle ihr 30-jähriges Bestehen so feiern: Plakate werden aufgehängt um „Eltern zu motivieren, Beratung in Anspruch zu nehmen, damit Familien gut durch diese Zeit kommen“.

Übrigens ist die Tochter von Judith Schmiede heute fünf, ihr Sohn zwei Jahre alt. Der Schlaf der Kinder ist kein so großes Thema mehr. „Die Themen ändern sich.“ Sie drehen sich etwa um das abendliche Zähneputzen. Einen anderen Blick darauf holt sich Schmiede immer wieder in der Beratungsstelle.