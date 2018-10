Hilfsangebot Kinder in ihrer Trauer begleiten

Ulm/Neu-Ulm / swp

Der Tod eines Elternteils, eines Geschwisterkindes oder eines anderen nahestehenden Menschen ist für Kinder und Jugendliche ein schwerer Schock. Besonders schwierig wird es, wenn sie in einer solchen Grenzsituation niemanden haben, mit dem sie über das Erlebte und über ihre Trauer sprechen können. Etwa, weil die anderen Familienmitglieder in ihrer eigenen Trauer gefangen sind und Freunde und Klassenkameraden das Thema aus Hilflosigkeit oder falscher Rücksichtnahme vermeiden. Im Rahmen ihres Angebotes „Lacrima“ haben die Johanniter in Ulm/Neu-Ulm begleitete Trauergruppen für Kinder und Jugendliche ins Leben gerufen. Am 22. Oktober findet für interessierte Familien eine Schnupperstunde statt.

Am Montag, 5. November, startet dann im Wiley (Neu-Ulm) eine neue Lacrima-Gruppe für Kinder ab 6 Jahren. Die Treffen finden vierzehntägig montags von 17 bis 19 Uhr statt (außer in den Schulferien) und sind für Familien kostenfrei. Während der Gruppenstunden treffen sich die Eltern in einem Nebenraum und erhalten ebenso Begleitung. Interessierte sollten sich unbedingt bei Angelika Bayer anmelden unter Tel. (0731) 92 15 00 64.

Info Näheres zu Lacrima im Regionalverband Schwaben im Internet unter www.johanniter.de/ul-nu/lacrima