Ulm Kelly’s: Pub kommt in den alten Barfüßer

Ulm / SWP/TK

Die Pub-Szene in Ulm bekommt Verstärkung – und sucht für dieses Vorhaben selber noch welche. Aber der Reihe nach: In die alten Räumlichkeiten des Barfüßer-Restaurants am Lautenberg zieht ein Irish Pub ein, der Name Kelly’s. Einen Pub mit dem gleichen Namen gibt es bereits in Memmingen. Wer sich einen Eindruck über Aussehen und Angebot verschaffen möchte beziehungsweise, was die Ulmer erwartet, kann das hier tun.

Personal gesucht

In Ulm wird aktuell für den Start noch Personal gesucht – unter anderem ein Küchenchef sowie eine Serviceleitung, aber dem Facebook-Post zufolge auch 450-Euro-Hilfskräfte.

Hier geht es zur Facebook-Seite von Kelly’s Ulm.