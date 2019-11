Die traurige Nachricht, dass der Maschinen- und Werkzeugbauer Kekeisen Ende Juni 2020 schließen muss, hat die Mitarbeiter der Traditionsfirma erschüttert: 120 Menschen erwartet nun die Kündigung, sie müssen sich einen neuen Job suchen.

Der Grund: Das Familienunternehmen ist indirekt Opfer der Krise in der Automobilindustrie geworden. Mehr als ein Drittel der Kunden des Maschinen- und Werkzeugbauers aus Laupheim kommt aus der Autobranche – und Kekeisen hatte bereits seit Ende 2018 keine neuen Aufträge mehr erhalten. Seit Juni war bei Kekeisen Kurzarbeit angeordnet gewesen. Die weiteren Aussichten waren einfach zu schlecht.

Massiver Einbruch des Umsatzes des Unternehmens

Das belegen auch die Zahlen: Wie Thomas Gebele, der geschäftsführende Gesellschafter der Th. Kekeisen GmbH & Co.KG., bestätigt, hatte das Unternehmen in dem im Juni beendeten Geschäftsjahr 2018/2019 noch rund 15 Millionen Euro Umsatz verbucht. Damit habe man „knapp kostendeckend arbeiten“ können. Aber für das laufende Geschäftsjahr wurden nur noch 9 bis 10 Millionen Euro Umsatz erwartet, und das auch nur durch den Abverkauf von Beständen.

Verkauf von Kekeisen war schon 2018 gescheitert

Das Unternehmen, das seit 175 Jahren die Wirtschaft in Laupheim und der Region mit geprägt hat, hatte gegen das Aus angekämpft, wie Thomas Gebele berichtet.

Die Krise hatte sich schon länger angekündigt. Kekeisen habe bereits 2018 die Chancen für eine Veräußerung des Betriebs intensiv geprüft, heißt es im Unternehmen. Es habe jedoch weder ein strategischer Investor noch ein Finanzinvestor gefunden werden können. Denn, berichtet Gebele, der das Unternehmen in fünfter Generation führt: „Die Unternehmen unserer Branche verzeichnen selbst starke Umsatzeinbrüche und ziehen keine Zukäufe in Betracht. Ein Verkauf des Betriebs war nicht möglich.“ Somit blieb jetzt nur noch die „geordnete Stilllegung“ zum 30. Juni 2020.

So geht es jetzt weiter bei dem Maschinenbauer

Viele werden sich fragen, wie es jetzt in der Laupheimer Fabrik weitergeht und ob weiter produziert werde. Thomas Gebele zufolge werden „alle vorhandenen Kundenaufträge vertragsgemäß ausgeführt.“ Neue Aufträge würde das Unternehmen nur insoweit annehmen, als sie noch vor dem 30. Juni 2020 abgeschlossen werden könnten. Den aktuellen wirtschaftlichen Status Seines Unternehmens bezeichnet der Geschäftsführer als „bis jetzt geordnet“.

Verhandlungen über einen Sozialplan laufen

In Bezug auf die Beschäftigten sagt Gebele, dass am Donnerstag mit den Arbeitnehmervertretern die Verhandlungen über einen Interessenausgleich und den Sozialplan begonnen hätten. Details dazu konnte er noch nicht nennen.

Zu den Reaktionen in der Belegschaft auf die Schließung erklärt der Geschäftsführer: „Die Mitarbeiter sind natürlich sehr betroffen und müssen die neue Lage erst verarbeiten.“ Er ergänzt aber auch: „Da nahezu alle unserer Mitarbeiter sehr qualifiziert sind, sehen wir gute Chancen, dass sie in absehbarer Zeit wieder eine Beschäftigung finden werden.“ Von Laupheim aus gesehen seien neben Biberach auch Ulm und Ehingen zusätzlich interessant.

Krise der Autoindustrie: Schließungen weiterer Unternehmen in der Region?

Auf die Frage, ob er angesichts der Krise in der Autoindustrie mit Schließungen ähnlicher Unternehmen in der Region rechnet antwortet der Unternehmer: „Es wird auf jeden Fall in der nächsten Zeit auch für andere Unternehmen nicht einfach werden. Es hängt aber auch sehr stark von dem Produkt ab, welches sie herstellen und von der Branche ihrer Kunden.“

Kekeisen wurde vor 175 Jahren gegründet

Die Traditionsfabrik Th. Kekeisen GmbH & Co.KG wurde vor 175 Jahren gegründet und wird von Thomas Gebele in der fünften Generation geführt. Kekeisen entwickelt und produziert Werkzeugmaschinen wie beispielsweise große Bearbeitungszentren, Fräs- und Sondermaschinen sowie Umformwerkzeuge.

Bei den Kunden von Kekeisen handelt es sich Firmanangaben zufolge vor allem um kleine bis mittelständische Betriebe im deutschsprachigen Raum. Rund 35 Prozent davon zählen direkt oder indirekt zur Automobilindustrie, die übrigen sind Maschinen- und Anlagenbauer verschiedenster Branchen.