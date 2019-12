Nach der Ankündigung, dass das Unternehmen Th. Kekeisen GmbH & Co. KG in Laupheim zur Jahresmitte 2020 schließt, gibt es jetzt gute Neuigkeiten: Die Uhlmann Pac-Systeme GmbH & Co. KG übernimmt zum 1. Mai 2020 alle Auszubildenden, die zu diesem Zeitpunkt bei dem Maschinenbauer beschäftigt sind. Das haben die Unternehmen jetzt mitgeteilt.

Die neun angehenden Industrie-, Werkzeug- und Zerspanungsmechaniker, die zwischen 2017 und 2019 ihre Berufsausbildung begonnen haben, können diese bei Uhlmann nahtlos fortsetzen. Das Unternehmen liegt in der direkten Nachbarschaft zu Kekeisen.

Kekeisen-Auszubildende können in Laupheim nahtlos weitermachen

„Wir freuen uns, dass Uhlmann sich bereit erklärt hat, diese Unterstützung zu leisten. Uhlmann bildet in denselben Berufen aus wie wir. Damit haben unsere Auszubildenden nun die Chance, ihre Berufsausbildung ohne Unterbrechung erfolgreich zu Ende zu führen“, erklärt Thomas Gebele, Geschäftsführer von Kekeisen. Bei Uhlmann bedauert man die Betriebsstilllegung des langjährigen Nachbarn. Norbert Gruber, Vorsitzender der Uhlmann-Geschäftsführung, ist sich jedoch sicher, „dass die zusätzlichen Auszubildenden eine Bereicherung für unser Unternehmen sind“.

Ende November 2019 hatte die Firma Kekeisen eine geordnete Betriebsstilllegung zum 30. Juni 2020 angekündigt, von der rund 120 Mitarbeiter betroffen sind.