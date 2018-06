Blindgänger Keine weitere Evakuierung mehr in Neu-Ulm

Neu-Ulm / cst

Bei den abschließenden Sondierungsarbeiten auf der Baustelle Südstadtbogen in der Innenstadt haben sich keine weiteren Verdachtspunkte ergeben, so dass auch am Sonntag, 17. Juni, keine Evakuierung notwendig wird. Das teilt die Stadtverwaltung mit und bedankt sich zugleich bei allen Betroffenen „nochmals für ihr Verständnis wie auch bei den Einsatzkräften für die gute Zusammenarbeit“. Im März und April waren, wie berichtet, im Stadtgebiet Neu-Ulm drei Evakuierungen nötig gewesen. Grund waren Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg, die entschärft werden mussten. Es hatte Kritik an der stückweisen Sondierung gegeben. Realgrund baut auf dem fast 17 000 Quadratmeter großen Areal südwestlich der Memminger- beziehungsweise der Hermann-Köhl-Straße das Projekt Südstadtbogen: mit einem 13-geschossigen Büroturm und an der Bahnlinie 15 vier- bis achtgeschossigen Wohnblöcken mit 450 Mietwohnungen.