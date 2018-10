Sport Keine Sorgen vor Basketball-Hit gegen Istanbul

Ulm/Neu-Ulm / Hans-Uli Mayer

Das erste Auswärtsspiel im europäischen Wettbewerb haben die Ulmer Basketballer nach gutem Spiel in Belgrad verloren. Am kommenden Mittwoch steht das erste Heimspiel im Eurocup gegen Galatasaray aus Istanbul an, das nicht nur sportlich eine große Herausforderung ist, sondern auch über eine Anhängerschaft verfügt, die schon mehrfach recht unangenehm aufgefallen ist.

Zuletzt am 30. Januar 2013, als die beiden Mannschaften schon einmal aufeinandertrafen, und nach dem Sieg der Ulmer Mannschaft in der damals noch neuen Ratiopharm Arena die türkischen Fans randalierten. Allerdings war der Streit unter türkischen Fans eskaliert, als ein junger Mann einen Schal des bei Galatasaray-Anhängern verhassten Stadtrivalen Fenerbahce Istanbul zeigte.

Die Fans stürmten über die Tribüne, demolierten dabei zahlreich Sitzreihen und gingen mit Fäusten aufeinander los, bis die Polizei Pfefferspray einsetzte. Ähnliche Vorfälle gab es auch bei Auswärtsspielen der türkischen Mannschaft 2014 in München und 2015 in Berlin.

Nicht als Risikospiel tituliert

Aus Sicht der Polizei sind das für Basketball vollkommen unübliche Bilder. „Wir haben beim Basketball nicht so ein Gewaltpotenzial wie beim Fußball“, sagt der Neu-Ulmer Polizeisprecher Markus Zoller: „Hier geht es normalerweise friedlich, fair und sehr familiär zu.“ Aber für das Spiel am Mittwoch hat die Polizei doch vorgesorgt und „deutlich mehr Kräfte vor Ort als bei sonstigen Spielen“, sagt Zoller. Gleichwohl rechnet er nicht von vornherein mit Krawall. Anders als beim Fußball gebe es keine Kategorien wie Risikospiele.

Auch der Verein, der 2001 gegründete Basketball Bundesligist BBU, geht von einem friedlichen Verlauf aus. Vorbereitet ist er dennoch und hat ebenfalls mehr Sicherheitspersonal in der Halle. Am Einlass wird es strengere Kontrollen geben und schon im Vorfeld gab es Beschränkungen beim Kartenverkauf. Pro Person wurden nur vier Tickelts abgegeben, die obendrein alle personalisiert sind, also einem konkreten Namen mit Geburtsdatum zugeordnet. „Das ist für mögliche Krawallmacher sicher eine große Hürde“, ist sich Pressesprecher Martin Fünkele sagt.

Wie viele Anhänger der türkischen Mannschaft in der Halle sein werden, weiß allerdings auch Fünkele nicht zu sagen. Es gibt kein Kontingent wie bei Ligaspielen, und auch keinen festen Fanblock. Vielmehr werden sich die Galatasaray-Fans zwischen den Ulmer Fans auf die Ränge verteilen, woraus ein schönes Miteinander entstehen könne, hofft Fünkele.