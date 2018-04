Bombensuche Keine neuen Blindgänger in Neu-Ulm

Neu-Ulm / swp

Neu-Ulm. Auf der Baustelle des Südstadtbogens in der Neu-Ulmer Innenstadt wurden bei der Sondierung des ersten von insgesamt drei Teilbereichen am Donnerstag keine Blindgänger gefunden. Die drei auffälligen Punkte, die am Vormittag genauer untersucht wurden, haben sich allesamt als ungefährlich herausgestellt. Gefunden wurden lediglich eine Brechstange, eine Wasserleitung und Schrott. Somit wird am kommenden Sonntag, 29. April, keine Evakuierung erforderlich.

Die Sondierungsarbeiten werden nun weiter fortgesetzt. Stadtverwaltung und Bauträger gehen nach heutigem Stand davon aus, dass sie bis Ende Mai oder Anfang Juni abgeschlossen sind.