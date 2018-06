Vortrag Keine Angst vor der Kamera

Ulm / swp

Am Donnerstag, 19.30 Uhr, ist wieder Zeit für den Südwest Impuls im Stadthaus. Dieses Mal zu Gast: Florian Beier, Fotograf und Lifecoach. „Inside makes Outside – Das Geheimnis fotogen zu sein“ lautet sein Thema. 90 Prozent der Menschen halten sich für unfotogen oder entwickeln sogar Angst vor der Kamera. Aber was bedeutet eigentlich Fotogenität und wie kann man sie lernen? Tickets für 59 Euro (ermäßigt mit Abomax-Karte 49 Euro) für den Vortrag gibt es über www.sprecherhaus.de sowie an der Abendkasse.