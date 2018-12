Urteil Kein Neid auf Berufsanfänger

Ulm / ate

Täglich erreichen an die 100 Mails die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Baden-Württemberg in Stuttgart. Es sind Anfragen zu jenen Rückzahlungen, die das Land nach einem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts an seine jungen Beamten und Richter leisten muss. Das Gericht hatte entschieden, dass die geleisteten Sonderopfer der Berufsanfänger – erst vier, später acht Prozent des Gehalts – nicht rechtens sind. Sie bekamen über drei Jahre weniger Geld.

Jetzt fragen Lehrer bei der GEW an, wie die Rückzahlungen zu beantragen sind, schildert GEW-Pressesprecher Matthias Schneider. „Das Interesse ist riesig.“ Wie viel Geld bekommt man zurück? Wann bekommt man es? Das sind die Fragen, die Betroffene interessieren. Die Antwort kennt Schneider jedoch nicht. Denn: „Im Urteil war kein Auftrag enthalten, mit wie viel Euro entschädigt werden muss.“ Er sieht es als Aufgabe der Politik, die richtigen Schritte aus dem Urteil abzuleiten, auch wenn es darum geht, ob die Verjährungsfristen aufgehoben werden könnten.

Laut GEW waren mehr als 30 000 Lehrer von den Kürzungen betroffen. Erstmals hatte die schwarz-gelbe Koalition 2005 den neu eingestellten Beamten das Opfer abverlangt. Bei den Lehrern geht der GEW-Pressesprecher davon aus, dass jedem Lehrer auf diese Weise „bis zu 10 000 Euro jährlich gefehlt haben“. Geklagt hatte ein Richter – und Recht bekommen. Doch Schneider verweist auf öffentliche Aktionen, zu denen die GEW aufgerufen hatte.

Wie finden Ulmer Beamte die angekündigte Rückzahlung? Daniel Auder (37), Lehrer für Musik, Geografie und NWT am Kepler-Gymnasium, hat zum ersten Jahrgang gehört, deren Einstiegs-Gehalt um acht Prozent gekürzt worden war. Das hatte damals die grün-rote Landesregierung beschlossen, 2013 fing Auder als Lehrer an. Die Absenkung habe er insofern als unfair empfunden, da „Lehrer frisch aus dem Referendariat oft mehr Arbeitsaufwand haben, weil sie noch keinen großen Fundus an Materialien haben“. Und: Junge Lehrer sind oft besonders motiviert, sich einzubringen. Über eine Nachzahlung vom Land freut er sich natürlich.

Mittlerweile gibt es kein Sonderopfer mehr. Das hat die Landesregierung zurückgenommen, zum 1. Januar 2018. Auder gönnt das allen Berufsanfängern. „Da hab’ ich keinen Neid, dass ich mal schlechter gestellt war.“