Kommentar Ausbau der Jugendherberge: Kein Auslaufmodell

Ulm / Carolin Stüwe

Carolin Stüwe begrüßt es, dass die Ulmer Jugendherberge eine Zukunft hat.

Das Jugendherbergswerk in Baden-Württemberg wird nächstes Jahr 100. Die Absicht war damals: Junge Menschen sollten, unabhängig von Herkunft und Geldbeutel, die Welt entdecken, Gemeinschaft erleben und dabei den Horizont erweitern. Heute sagt man dazu „Bildungseinrichtung mit preiswerter Übernachtung“. Wobei in den meisten Fällen die Bildung wie Stadtführung und Kletterwald zweitrangig ist. Die meisten Gäste schauen nur auf den Preis: Eine siebenköpfige Familie will halt auch mal in Urlaub fahren, kann sich aber kein Hotel leisten. Oder: Wer mit einer Vereins-Gruppe auf der Durchreise ist und nur mal schnell den höchsten Kirchturm erklimmen will, klettert genauso für eine Nacht ins Stockbett.

Allerdings steht diesen Touristen genauso ein gewisser Standard zu wie den Gästen in der wachsenden Hotellandschaft der Doppelstadt. Deshalb ist es gut, dass die Jugendherberge auf dem Kuhberg modernisiert und erweitert wird, wenn alle Geldgeber wie Landesverband und Stadt mitmachen. Dann soll jedes Zimmer mit Dusche und WC ausgestattet werden. Bistro, Café-Bar und neue Tagungsräume sind geplant.

Das Herbergswerk wird 100, aber die Jugendherbergen sind kein Auslaufmodell. Im Gegenteil: Sie werden auch künftig gefragt sein von Menschen, die unabhängig von Herkunft und Geldbeutel reisen möchten.

