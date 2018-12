Ehrenamt Katzenhilfe fehlt der Nachwuchs

Ulm/Neu-Ulm / Carolin Stüwe

Eine schwarzweiße Katze lag am Straßenrand. Viele fuhren daran vorbei, nur einer bemerkte, dass sich das Tier noch bewegte. Als er nachsah, stellte er fest, dass die Katze äußerlich unverletzt war, aber nicht mehr laufen konnte, weil – wie der tierärztliche Befund später ergab – ihr Becken gebrochen war.

Da der Tierfreund jemanden von der Katzenhilfe Ulm/Neu-Ulm kennt, „rief er bei uns an, und das erst halbjährige Kätzchen konnte tierärztlich notversorgt werden“, erzählt Elisabeth Ziehn, die Vorsitzende des Vereins. Nach kurzer Beratung innerhalb der Vorstandschaft habe der Tierarzt grünes Licht bekommen für die komplizierte und „nicht ganz kostengünstige“ (Ziehn) Operation von Zoe, wie sie inzwischen heißt. Weil die Katze noch jung ist, sind die Heilungschancen laut Tierarzt recht gut.

Über Spenden finanziert werden auch sonst die Rundumpakete eines Tierarztes wie entwurmen, entflohen, kastrieren, tätowieren oder unter der Haut chippen lassen. Und es muss Futter gekauft werden, denn derzeit sind es an die 400 wilde Katzen, die an Futterstellen in Ulm, Neu-Ulm und den beiden Landkreisen regelmäßig gefüttert werden. Dort werden sie auch eingefangen, um sie vom Tierarzt kastrieren zu lassen. „Es ist momentan aber ein großes Problem bei der Katzenhilfe, dass einige unserer älteren Ehrenamtlichen nicht mehr ganz so können, wie sie gerne wollten und leider kaum Nachwuchs nachkommt“, schreibt die Vorsitzende in ihrem Weihnachtsbrief an die derzeit 220 Mitglieder.

Pflegeplätze gesucht

Außerdem habe der Verein zu wenig private Pflegeplätze. Dort werden beispielsweise verletzte Tiere wie Zoe aufgepäppelt, bis sie wieder an neue Besitzer vermittelt werden können – sofern sich der alte Besitzer mangels Chip oder Tätowiernummer des Tieres nicht ermitteln lässt. Auch diesbezüglich appelliert Ziehn an alle Katzenbesitzer, dass sie ihre Tiere registrieren lassen sollen.

Ein weiteres Anliegen der Aktiven ist es, die Vermehrung von wild lebenden Katzen einzudämmen. Deshalb werden sie eingefangen und kastriert. Pro Jahr sind das 300 Kater und Kätzinnen. Da der Verein inzwischen seit 30 Jahren besteht, wurden insgesamt an die 9000 herrenlose Tiere kastriert, bestätigt die Vorsitzende. Bei den weiblichen Tieren werden die Eileiter nicht mehr wie früher nur unterbunden (Sterilisation), sondern komplett entfernt. Auch dazu sagt man Kastration. „Damit hört die Rolligkeit, also das Läufigkeitsverhalten mit all seinen Symptomen auf“, erklärt Ziehn. So würden die Tiere entspannter und häuslicher, weil Katzen wie Kater nicht mehr auf Partnersuche sind.

Rückblickend sagt Ziehn im Weihnachtsbrief: „Es gab Jahre, da wussten wir manchmal nicht mehr, woher wir all das Geld nehmen sollten, was einigen Katern die Männlichkeit erhalten hat, weil wir uns nur noch auf Kätzinnen konzentrieren konnten.“