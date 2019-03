Next

Arbeiten von Karl Federlin (unten Mitte) sind in Ulm vielerorts zu sehen: etwa die Johann-Sebastian-Bach-Figur im Münster, Robert Ebners Grab auf dem Alten Friedhof und die Karl-Heim-Statue am Hafenbad. © Foto: Stadtarchiv

Ebner-Grab in Ulm. Foto: Henning Petershagen © Foto: Henning Petershagen

Henning Petershagen

Die beiden monumentalen Gerechtigkeits-Göttinnen am Portal des Justizgebäudes, die nur wenige Meter entfernte Büste des Ulmer Oberbürgermeisters Karl Heim am Hafenbad, die Kepler-Gedenktafel am Ulmer Rathaus, die überlebensgroßen Statuen von Martin Luther, Johann Sebastian Bach, dem Propheten Jeremia und 24 weitere Pfeiler-Figuren im Münster, die Porträt-Reliefs und Büsten prominenter Ulmer auf dem Alten Friedhof: Sie alle und noch viel mehr hat der Ulmer Bildhauer Karl Federlin (1854-1939) geschaffen.

Wie konnte dieser Künstler, der weit über seine Heimatstadt hinaus wirkte, so gründlich vergessen werden, dass ihn heute kaum mehr jemand kennt? In seinem Vortrag vor dem Verein Ulm und Oberschwaben sah der Kunsthistoriker Gunther Volz die Ursache in der Geringschätzung, der die historistische Kunst der Kaiserzeit bis in die 1970er Jahre ausgesetzt war.

Den Grad dieser Geringschätzung konnte niemand drastischer zum Ausdruck bringen als der Ulmer Oberbürgermeister Theodor Pfizer. Im Jahr 1970 quittierte er die Empfehlung der führenden Ulmer Stadthistoriker, Federlins letzte Ruhestätte zum Ehrengrab zu erheben, mit der Anordnung: „Ist einzuebnen.“

Diesen Beitrag, den Künstler dem kollektiven Gedächtnis zu entziehen, hat nun der Kunsthistoriker Gunther Volz konterkariert. Mangels eines Nachlasses, der Auskunft über das Leben Federlins hätte geben können, hat er in akribischer Detektivarbeit ganze Zeitungsjahrgänge nach Artikeln, Notizen und Annoncen durchforstet, hat Adressbücher, Standesamts- und Grundbucheinträge sowie überregionale Kunstzeitschriften studiert und so zumindest den Lebenslauf rekonstruieren können.

Aus einer Kaufmannsfamilie

Als zweites Kind einer Ulmer Kaufmannsfamilie kam Karl am 12. Januar 1854 zur Welt. Nach Ausbildung und Militär arbeitete er als Steinmetz in der Münsterbauhütte, die damals gerade den südlichen Chorturm vollendete. Münsterbaumeister Ludwig Scheu erkannte Federlins Talent und bewog das Münsterbau-Komitee, ihm den Besuch der Münchner Kunstakademie zu ermöglichen. Dies geschah bereits mit Blick auf die Ausgestaltung der neuen Chortürme: Deren Oktogone sollten mit jeweils acht Apostel- und Propheten-Statuen umgeben werden, die Federlin über ein Jahrzehnt hinweg schuf und 1894 vollendete.

Als Federlins Hauptwerk bezeichnet Volz die 27 Pfeiler-Standbilder im Innern des Münsters, die zwischen 1895 und 1912 entstanden. Der Standort dafür, die prächtigen Konsolen, waren bereits bei Baubeginn des Münsters geschaffen worden. Zum Münster-Jubiläum erwuchsen aus der Bürgerschaft Pläne, auf diesen Konsolen „steinerne Bildsäulen“ zu platzieren.

Ein Experten-Team entwarf im jahr 1877 ein Figuren-Programm mit Aposteln, Propheten, historischen Persönlichkeiten, die mit der Stadt Ulm zu tun hatten, sowie mit Männern der Kirchengeschichte. Gestiftet wurden die Statuen von Bürgern; den wohl bekanntesten Beitrag hat die jüdische Gemeinde geliefert, die den Propheten Jeremia finanzierte. Allerdings ging irgendwann das Geld aus, und das Programm blieb unvollendet.

Das Münster war freilich nicht Federlins einzige Wirkungsstätte. Seit 1883 hatte er sein eigenes „Atelier für christliche Kunst“ und ein Geschäft für Grabmonumente. Im Alten Friedhof finden sich noch heute unter anderem die Grabmale mit Porträts des Verlegers Friedrich Ebner, des Realschul-Gründers und Ehrenbürgers Heinrich Nagel, des Oberbürgermeisters Karl Heim, das Grab mit der Bronzebüste des Rechtsanwalts und Landtagsabgeordneten Robert Ebner sowie das Monument, das Robert Bosch seinen Eltern aufs Grab stellte. Auf dem Neuen Friedhof hat Federlin neben der Büste auf dem Grab des Münster-Vollenders August Beyer und dem Grabmal für Max Eyth noch ein ganz besonderes Denkmal hinterlassen. Es erinnert an die Russen, die neben anderen Kriegsgefangenen des Ersten Weltkrieges in Ulm gestorben waren. Es wurde am 4. Juni 1918 eingeweiht, bezahlt von den Landsleuten der Toten.

Mächtige Frauengestalten

Allen, die schon einmal vor dem Justizgebäude überlegt haben, warum dort Justitia in zweifacher Ausfertigung steht, lieferte Volz die Antwort: Die beiden mächtigen Frauengestalten aus der griechischen Mythologie, geschaffen 1896-98, stellen zwei Formen von Gerechtigkeit dar: die strafende in Gestalt der Dike mit dem Schwert, die schützende in Gestalt der Themis mit der Waage.

Seine letzten Lebensjahre verbrachte Karl Federlin in seinem Atelier. Er starb kurz nach seinem 85. Geburtstag am 1. Februar 1939. Nach der Feuerbestattung wurde seine Urne auf dem Ulmer Friedhof beigesetzt. Seine zeitweilige Popularität, so Volz, hatte er zu diesem Zeitpunkt längst eingebüßt. Immerhin erschien noch ein freundlicher Nachruf im Ulmer Tagblatt.