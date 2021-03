Mit seiner Bildgewalt zieht das Passionsspiel sonst am Karfreitag einige tausend Besucher auf dem Münsterplatz in seinen Bann. Ein halbes Dutzend römischer Soldaten wuchtet mit bloßer Muskelkraft die drei schweren Holzkreuze in die Höhe. Am mittleren hängt Jesus, flankiert von den beiden Räube...