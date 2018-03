Ausstellung Kaninchen statt Schokohasen im Nabi

Beate Storz

Was im Advent die lebendige Krippe auf dem Weihnachtsmarkt ist, ist im Frühjahr die lebendige Osterausstellung im Naturkundemuseum. Echte Kaninchen, große und kleine, alte und junge, weiße, gescheckte und braune: Kinder sind von den Osterhasen begeistert.

Seit vielen Jahren hoppeln zu Ostern Kaninchen im Naturkundlichen Bildungszentrum (Nabi) am Kornhaus, und seit vielen Jahren ist das Museum um diese Zeit herum immer voll. Viele Gruppen haben sich bereits angemeldet, hauptsächlich mit kleinen Kindern. Dieses Jahr ist ein Zwergkaninchenweibchen mit seinen erst drei Wochen alten Jungen die Attraktion. Die kleinen Tiere sind allenfalls handtellergroß. „Eine Handvoll Hase“, scherzt die neunjährige Mia.

Wir sind immer da und erklären den Kindern, was ein Kaninchen braucht und wie es im Idealfall leben sollte“, erklärt Peter Jankov, der Leiter des Bildungszentrums. „Wir wollen mit dieser Ausstellung auch aufklären, dass die Kinder das Leben eines Tieres zu schätzen wissen. Tiere dürfen nicht unbedacht zu Ostern verschenkt und nach einiger Zeit im Tierheim abgegeben werden.“ Jankovs Credo: Ein Kaninchen ist kein Spielzeug, sondern ein Lebewesen, das man respektieren muss. Deshalb stehen viele Bücher zum Thema Kaninchenhaltung bereit. Die Tiere wurden von einem Züchter des Vereins der Geflügel- und Vogelfreunde Ulm zur Verfügung gestellt.

Die Sonderausstellung im Nabi behandelt Themen rund um Ostern. Ein Film zeigt, wie ein Küken aus dem Ei schlüpft. Welche Rolle spielt Ostern in der Mythologie? Warum versteckt im Volksglauben gerade der Hase die Ostereier? Weitere Themen: Der Hase als Glücksbringer, als Opfergabe in der Antike oder als Sünder im Mittelalter.

Den Unterschied zwischen Feldhase und Wildkaninchen erklären Plakate kurz und übersichtlich. „Die Feldhasenmutter versteckt ihre Jungen an einem sicheren Ort und schaut bis zu dreimal am Tag nach ihnen“, sagt Jankov. Das wissen viele Menschen nicht und sammeln dann die Häschen ein oder streicheln sie. „Das ist falsch, denn sobald ein Mensch das Junge angefasst hat, will die Mutter nichts mehr von ihm wissen, das ist das Ende des Jungtiers“, erklärt Jankov.

Es geht bei der Ausstellung nicht nur um den Hasen. Es geht auch um die Henne und ihr Ei. So wird vermittelt, dass ein Küken tatsächlich durch die Eierschale hindurch atmen kann. Grafisch wird dargestellt, wie innerhalb von 21 Tagen ein Küken im Ei heranwächst. Mit dem Fipronil-Skandal im vergangenen Sommer hat sich die Mitarbeiterin Rebecca Thom auseinandergesetzt und Fakten für die Besucher zusammengetragen. „Fipronil gehört nicht ins Ei. Die Belastung war aber so gering, dass ein Mensch so viele Eier gar nicht essen kann, bis er gesundheitliche Schäden davonträgt“, sagt sie.

Für die ganz kleinen Besucher gibt es eine Bastel- und Malecke. Inspiriert von den echten Kaninchen entsteht dort Österliches rund um Hase und Ei.