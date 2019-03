Die Wirtschaftsministerin plädiert für 12-Stunden-Schichten. Martin Rivoir kritisiert die Pläne. Der SPD-Politiker hat einen Tag testweise als Straßenreiniger gearbeitet.

Zigaretten, überall Zigaretten. In den Ritzen zwischen den Pflastersteinen, in Blumenkästen und vor Mülleimern liegen die Stummel herum, manche qualmen noch im Wind vor sich hin. Martin Rivoir (SPD) sammelt sie auf. Mit der Greifzange pflückt er die Kippen vom Boden, lässt sie einzeln in seinen Handschuh fallen. Dann geht er zurück zum Handwagen und wirft sie in den Müllsack. Müll aufsammeln gehört normalerweise nicht zu Rivoirs Aufgaben. Aber am Dienstag versuchte sich der SPD-Landespolitiker als Straßenreiniger bei den Entsorgungsbetrieben der Stadt Ulm (EBU). Die Gewerkschaft Verdi hatte Politiker dazu aufgerufen, Zwölf-Stunden-Schichten auszuprobieren. Alexander Salomon (Grüne) hat bereits in Karlsruhe bei den Verkehrsbetrieben mitgearbeitet. Rivoir hat nun nachgezogen, die Grünen Jürgen Filius (Ulm) und Andrea Bogner-Unden (Sigmaringen) wollen ebenfalls noch mitmachen.

Rivoir kommt morgens um halb sieben mit seinem Fahrrad am Betriebshof der EBU in der Weststadt an. Es folgt eine Einweisung im Schnelldurchlauf: EBU-Mitarbeiter sollen sich an die Straßenverkehrsordnung halten und wegen der Verletzungsgefahr nicht in die Mülleimer greifen. Der Politiker erhält seine Arbeitskleidung: orangefarbene Hose und Jacke, Schuhe mit Stahlkappen, Arbeitshandschuhe. Um sieben teilt ein EBU-Mitarbeiter die Touren ein. City 3 und Rathaus: Özkan und Rivoir. Danach erzählt Fuhrparkleiter Florentin Heese der Belegschaft, dass Martin Rivoir zu Besuch sei. „Wer?“, ruft jemand von hinten. Rivoir lacht: „Das ist die schlimmste Frage“ sagt er. Kleintransporter bringen die Straßenreiniger um Viertel nach sieben in die Innenstadt. Mesut Özkan reinigt schon seit 20 Jahren Straßen. Fährt mit seinem Porsche durch die Innenstadt. Porsche, so nennt der Straßenreiniger seinen Handwagen – auf dem liegen Reisigbesen, Müllsäcke, Schaufel und Greifzange.

Der 59-Jährige zeigt Rivoir seine Tour: City 3, das heißt die Frauenstraße hinunter, später zum Judenhof, zur Volkshochschule und zur Neuen Mitte. Nachmittags dann das Areal rund ums Rathaus. Die beiden kehren Bushaltestellen, leeren Mülleimer, sammeln Plastiktüten und Kronkorken vom Pflaster. Rivoir läuft nicht nur mit. Er greift oft zum Besen, noch lieber zur Zange – sein Kampf gilt den Kippen. Aus einem großen Topf, in dem ein Bäumchen wächst, sammeln die beiden zwei Hände voll Zigaretten. Sieben große Müllsäcke füllen sie am Vormittag. Özkan stellt die Säcke an festgelegten Punkten ab, sie werden später abgeholt.

Mit der Aktion Aufmerksamkeit gewinnen

Der Verdi-Aufruf war eine Antwort auf die Pläne von Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU). Sie will flexiblere Arbeitszeiten, etwa in der Gastronomie ermöglichen und die tägliche Höchstarbeitszeit von zehn auf zwölf Stunden erweitern. „Völlig blödsinnig“, sagt Rivoir. Er sähe gerne, dass auch die Wirtschaftsministerin einmal einen Tag als Straßenreinigerin oder Festzeltbedienung arbeitet. Und wenn es nur für ein paar Stunden sei: „Die CDU drückt sich vor den Realitäten.“ Für den Politiker geht es auch darum, „Mehrheiten zu erzeugen“. Er will mit der Aktion Aufmerksamkeit gewinnen, die Pläne der Ministerin durchkreuzen. Und er nutzt den Tag, um im Straßenkehrer-Outfit Selfies mit Bürgern zu machen, die ihn auf der Straße erkennen. „Für Facebook“, sagt er. Wenig später stehen die Bilder bereits online.

Großer Respekt vor der Arbeit

Zwölf Stunden arbeitet Martin Rivoir an diesem Tag aber nicht als Straßenreiniger. Um kurz nach vier ist sein Arbeitstag bei den EBU zu Ende. Er habe großen Respekt vor den Straßenreinigern, die jeden Tag unterwegs seien, lautet sein Resümee. Dass ein Politiker sich seine Arbeit angesehen hat, findet Mesut Özkan gut: „Mesut und Martin zusammen, einwandfrei.“ Özkan mag seinen Job. „Im Sommer ist es schön, im Hemd in der Sonne.“ Im Winter, wenn es schneit, sei es weniger schön. Und nach dem Schwörmontag und beim Donaufest, da hätten die Straßenreiniger besonders viel zu tun. Zwölf Stunden arbeiten? Özkan und seine Kollegen jedenfalls halten nichts von der Idee.

