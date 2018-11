Ulm EBU starten Kampagne gegen Plastik im Biomüll

In den Müllräumen von Mehrfamilienhäusern lässt sich kaum noch nachvollziehen, wer da seinen Biomüll in Plastiktüten sammelt. © Foto: Volkmar Könneke

Plastik in Biomüll erschwert die Kompostierung. Die Entsorgungsbetriebe verteilen Flyer, wie richtig sortiert wird.

Der Vergleich hinkt zwar etwas. Jedoch sollen die neuen Slogans „Plastik im Biomüll ist wie Socken in Sandalen“ oder „. . . wie Mayo in Kartoffelsalat“ aufrütteln. Seit kurzem sind Müllfahrzeuge der Entsorgungsbetriebe Ulm (EBU) im Einsatz, denen Folien mit diesen Sprüchen aufgeklebt wurden.

„Wir wollen zum Nachdenken anregen“, sagt EBU-Betriebsleiter Thomas Mayer. Denn Biomüll sei ein wichtiges Thema geworden bei der Abfallverwertung, weil aus den organischen Stoffen wieder wertvoller Humus werden kann. Die Bedeutung liegt auf „kann“. Denn immer noch behindern Plastiktüten oder Fetzen davon den Kompostierungsvorgang in den betreffenden Anlagen. Angeblich „kompostierbare Biomüllbeutel“ und Stärketüten, die es nach wie vor im Handel zu kaufen gibt, brauchen zwölf Monate, bis sie verrotten. Der Biomüll muss aber in vier Monaten „fertig“ sein, damit sich diese Veredlung vor die Verwerter lohnt.

Die EBU beispielsweise lassen den Biomüll bei entsprechenden Entsorgungskosten beim Kompostierungswerk im Kreis Heidenheim verwerten. Dieses hat sich schon mehrfach über die schlechte Qualität des Rohstoffes beschwert. Die Plastiktüten müssen mühsam von Hand aussortiert werden und über „Windsichter“ werden die größeren Fetzen hinausgeblasen. Jedoch bleiben dann immer noch Plastikfitzelchen im Kompost, die letztlich auf die Felder mit ausgebracht werden.

Deshalb würden kaum die Werte der Düngemittelverordnung eingehalten, wonach Biomüll nur zu einem geringen Prozentsatz mit Plastik oder anderen Fremdstoffen wie Zigarettenkippen und Asche belastet sein darf. Schon Mayers Vorgänger Michael Potthast hatte beklagt: Der Blick in die Müllautos habe gezeigt, dass schätzungsweise bei der Hälfte der Ulmer Biomüllmenge Plastik zu finden ist.

Partner droht mit Vertragskündigung

Wenn sich die Stadt nicht um eine Besserung bemüht, könnte dies zu einer Kündigung des Vertrags oder zu einer Erhöhung des Verwertungspreises führen, hatte der Kooperationspartner bereits im vergangenen Jahr gedroht. „Seit einigen Monaten gibt das beauftragte Kompostwerk tatsächlich die durchs Nachsortieren entstehenden Mehrkosten an die EBU und somit an die Gemeinschaft der Gebührenzahler weiter“, sagt EBU-Abfallberaterin Ute Seibt.

„Die Verbesserung des Biomülls liegt uns am Herzen“, betonte auch Mayer kürzlich in der Sitzung des Betriebsausschusses Entsorgung. Deshalb werde jetzt die Öffentlichkeitsarbeit verstärkt – auf humorvolle Weise auf den Müllfahrzeugen und aufklärend auf neuen Flyern. Diese liegen in vielen städtischen Dienststellen sowie auf den Recyclinghöfen aus.

Mit wenig Text und vielen bunten Bildern wird gezeigt, was in die Biotonne gehört und was nicht. „So haben wir uns mehrsprachige Flyer gespart“, erklärt Ute Seibt. Abgebildet sind etwa Obst- und Gemüseabfälle und Eierschalen. Diese Bioabfälle sollen in Zeitungspapier gewickelt oder in den im Handel erhältlichen braunen Papier-Müllbeuteln in die Biotonne geworfen werden. Mit einem roten Kreuz durchgestrichen sind indes Windeln, Staubsaugerbeutel und eben Plastiktüten.

Wenn nichts hilft, bleiben Tonnen stehen

Wenn dies nicht zur gewünschten Verbesserung der Biomüllqualität führt, würden in einem zweiten Schritt alle Haushalte und Betriebe, die eine Biotonne nutzen, angeschrieben und gezielt informiert, sagt Seibt. „Und die EBU behalten sich vor, in einem dritten Schritt die Biotonnen zu kontrollieren und bei Fehlbefüllungen die Behälter nicht mehr zu leeren.“

Warum verwertet Ulm seinen Biomüll nicht selbst? Dazu sagte der Sitzungsvorsitzende und Umweltbürgermeister Tim von Winning: Die Verantwortlichen wollten sich „demnächst überlegen“, welche Größe einer Biogasanlage notwendig wäre, um die anfallenden Mengen an Biomüll zu bewältigen. Auf jeden Fall werde diese Lösung aber teurer, als wenn man den Biomüll im Kompostierwerk im Kreis Heidenheim veredeln lässt.

