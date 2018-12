Konzert Kammerorchester im Kornhaus

Ulm / Simon Wagner

Eine Annäherung an Weihnachten, auf vielfältigen und teils wenig ausgetretenen Pfaden: Das erlebten rund 300 Besucher am Donnerstagabend während des Auftritts des Württembergischen Kammerorchesters Heilbronn (WKO) in Ulm.

Unter der Leitung von Leo McFall schnürte es im Kornhaus, zumeist mit Hilfe von Solisten aus den eigenen Reihen, musikalische Präsente und sorgte mitunter für furiose Akzente, Bravo-Rufe und für eine Zugabe auf halber Konzertstrecke. Hierfür verantwortlich war Gaby Pas-Van Riet, 33 Jahre lang Soloflötistin des SWR Symphonieorchesters in Stuttgart und langjährige Gastmusikerin des WKO. Den Beifallssturm verdiente sie sich durch ihr virtuoses Spiel in Joaquin Rodrigos „Concerto pastoral“. Ein Stück, etwas abseits vorweihnachtlicher Hörgewohnheiten, indem die Streicher zumeist nur am Rande stehen und dem Zwiegespräch zwischen Flöte und Bläsergruppe den Grund bereiten. Pas-Van Riet veredelte den Höhepunkt des Abend durch feurige Stakkato-Ritte, aber auch durch sensibel atmende Passagen.

Gut austariertes Ensemble

Zuvor erlebten die Zuhörer mit Georg Friedrich Händels Pifa aus dem Oratorium „Messiah“ zunächst einen feingliedrigen, fast schon schüchternen Einstieg. Hier, wie auch im Folgenden, bewies Leo McFall ein Händchen für das Orchester. Wenn geboten, ließ er ihm zurückhaltend freie Hand, andere Male gerierte er sich als temperamentvoller Antreiber. Gut austariert zeigte sich der Klangkörper so während Edward Elgars Streicher-Serenade. Elegische Sehnsüchteleien wechselten sich dabei mit klangstarker orchestraler Fülle ab.

Das intim aufscheinende Wiegenlied „The Holy Boy“ aus der Feder John Irelands leitete über zum romantisch angelegten Charakterstück Eugène Ysayes, der Berceuse op. 20. Ursprünglich für Solovioline geschrieben, bot es Cellist Gabriel Faur am Donnerstagabend die Gelegenheit zu glänzen. Gleichsam tastend suchte sich das melancholische Klagen seines Instruments den Raum – und immer dann wenn die Not am größten schien, bot das Orchester lautmalerische Rückendeckung. Ein einnehmendes Kleinod, nicht zufällig angelegt als Wiegenlied.

Barocke und solistisch besetzte Pracht mit Antonio Vivaldis „La Pastorella“ erwartete die Zuhörer im zweiten Teil des Konzerts, ehe insbesondere George Dysons „Concerto da chiesa“ die Blicke wieder ganz auf Weihnachten ausrichtete – und auf Konzertmeister Zohar Lerner. Sein Violinspiel war ebenso leidenschaftlich gehalten wie der folgende Schlussapplaus.