Gericht Kalaschnikow im Gartenhaus

Ulm / Hans-Uli Mayer

Das längste, das es gestern am ersten Prozesstag vor dem Landgericht Ulm von zwei 42 und 63 Jahre alten Männer zu hören gab, war das Vorstrafenregister des Älteren. Auf 21 Einträge bringt es der Ulmer, der zwar Angaben zur Person, nicht aber zur Sache machte. Handelte es sich bisher meist um Diebstahl, Trunkenheit, Rauschgift und Körperverletzungen, dürfte es jetzt – so sich die Anklage bestätigen sollte – wegen eines Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz um mehr gehen als um Geld- und Bewährungsstrafen.

Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden Männern eine arbeitsteilige Vorgehensweise vor. Der 42-jährige Mitangeklagte hat als gebürtiger Kroate allerhand Waffen in der bosnischen Kleinstadt Orasje besorgt und nach Ulm transportiert. Darunter Pistolen und Gewehre samt Munition, aber auch einmal vier Handgranaten jugoslawischer Bauart und ein andermal eine Kalaschnikow, ein Sturmgewehr aus Russland – die letzten beiden Waffen sind nach dem Gesetz Kriegswaffen und der Handel mit ihnen unter besondere Strafe gestellt.

Purer Zufall dürfte es sein, dass zwischen den Rathäusern Ulm und Orasje im Rahmen der EU-Donauraumstrategie offizielle Kontakte bestehen. Vor knapp anderthalb Jahren war der Ulmer OB mit einer Delegation zu Besuch in Bosnien. Ein Gegenbesuch ist für das Internationale Donaufest kommenden Monat in Ulm angekündigt.

Über welche privaten Kontakte derweil der Angeklagte nach Bosnien verfügt, wollte er gestern nicht beantworten. Wie aus Ermittlerkreisen zu hören ist, hat er die Pistolen und Gewehre bei einem dortigen Waffenhändler illegal erworben. Ebenso wie sein Mitangeklagter hat er sich nicht zu den Vorwürfen geäußert. Nach den Ermittlungen der Polizei soll er aber die Waffen in das beim Kraftwerk Böfinger Halde gelegene Gartengrundstück des 63-Jährigen gebracht haben, wo dieser sie weiter verkaufte – unbemerkt allerdings an eine so genannte Vertrauensperson der Polizei, die am 3. Oktober vergangenen Jahres zuschlug, als die Kalaschnikow angeliefert wurde.

Einzelne Pistolen sollen samt Munition Verkaufspreise von bis zu 1400 Euro eingebracht haben. Laut Staatsanwaltschaft hatten sich beide Männer davon eine dauerhafte Einnahmequelle erhofft. Während der 42-jährige Kroate nach überstandener Krebserkrankung als ungelernter Lagerarbeiter über ein nur geringes Einkommen verfügt, hat der 63-jährige Metzger und Lkw-Fahrer in den letzten Jahren von Hartz IV gelebt. Der Mann leidet unter psychischen Problemen und gibt an, seit vielen Jahren Anti-Depressiva zu nehmen.

Auch mit Kokain gehandelt

Zusätzlich zu den Waffen soll er – trotz seiner einschlägigen Vorstrafen – auch noch mit Kokain gehandelt haben. So wird ihm vorgeworfen, 50 Gramm Kokain an den Informanten der Polizei verkauft und obendrein weitere 50 Gramm besessen zu haben.

Der Prozess ist derzeit auf neun Verhandlungstage angesetzt. Es sind 25 Zeugen geladen und drei Sachverständige.