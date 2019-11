Wie eine große schwarze Blechdose sieht die „Cryospace“-Sauna aus. Mit einer klassischen Wärme-Sauna hat das Kühlgerät aber wenig gemeinsam. Es erinnert eher an ein Solarium, in dem man steht, statt zu liegen. Und während ein Solarium wohlige Wärme verspricht, kühlt die Kältesauna auf bis zu minus 160 Grad herunter.

Ulm erste Kältesauna steht in einem Laden in der Herrenkellergasse. Hinein geht es durch den Eingang einer kleinen Schneiderei. Der Betreiber ist Ralf Hascher, ein Ingenieur aus Ulm. Weil er selbst in seiner Freizeit viel Sport treibt, hat er vor ein paar Jahren die Kältetechnik für sich entdeckt. „Die Kälte macht mich viel leistungsfähiger“, sagt der Betreiber. Um auch andere vom Frieren zu begeistern, hat der 37-Jährige die erste Kältesauna in der Gegend eröffnet.

Passend zum Thema kommt der kleine Raum in winterlichem Weiß daher, mit einigen blauen Neonakzenten. Auf der Homepage des Herstellers Cryospace heißt es, zwei bis drei Minuten in der Kältekammer sollen das Immunsystem stärken, Fett verbrennen, Schmerzen lindern, Muskeln regenerieren, die Haut straffen und den Stoffwechsel verbessern. Eine Session von zwei bis drei Minuten in der „Sauna“ kostet 39 Euro.

Der erste Ulmer Laden für Kältetherapie mit winterlicher Dekoration in Weiß und Blau.

© Foto: Laura Liboschik

Wie funktioniert die Kältesauna?

Beim Anschalten strömt von unten gasförmiger Stickstoff in die Kältekammer. Man wird im Gerät elektrisch nach oben gefahren, sodass der Kopf herausschaut. Beim Programm kann zwischen „Low“, „Medium“ und „Extreme“ gewählt werden. Außerdem gibt es beispielsweise die Wahl zwischen „Regeneration“ oder „Fat Lose“ – sogar einen „Hangover Killer“ gibt es.

Obwohl es derzeit draußen sehr kalt ist, hat Ralf Hascher um 12 Uhr einen Kunden. Den Berufskraftfahrer Ralf Keller aus Ulm.

Für wen die Sauna nicht geeignet ist

Der Kunde möchte seine Gelenkschmerzen loswerden und unterschreibt die Einverständniserklärung zur Nutzung. Auf der steht auch, welche Risikofaktoren es gibt. Personen, die unter einer Herzerkrankung leiden, Bluthochdruck haben oder kurz vorher einen Schlaganfall hatten, sollten von einer Behandlung absehen. Auch bei Magersucht ist ein Besuch der Kältesauna nicht ratsam. Laut Erklärung verbrennt man nämlich ungefähr 700 Kalorien pro Anwendung. Der Berufskraftfahrer übersteht die zwei Minuten bei minus 120 Grad und sieht danach sogar ziemlich gelassen aus. „Es war gar nicht so schlimm wie man denkt, mir ist nur ein bisschen schwindelig“, sagt er.

Ralf Hascher besitzt die Kältekammer von „Cryospace“.

© Foto: Laura Liboschik

So fühlen sich zwei Minuten bei -120 Grad an

Nur mit kurzer Hose, Top, Handschuhen und Hausschuhen mit Schneeflocken-Aufdruck bekleidet, geht es in die „Blechdose“. Hascher empfiehlt das Programm zur Regeneration. Zwei Minuten auf Stufe „Low“ – das bedeutet minus 120 Grad. So kalt fühlt es sich aber gar nicht an. Der Körper kribbelt und zittert zwar leicht, unangenehm ist es aber keineswegs. Eher so, als würde man im Winter mal kurz leicht bekleidet raus auf den Balkon gehen.

In der Blechdose stehend soll man sich im Kreis drehen. Das könnte das Schwindelgefühl von Ralf Keller erklären.

Der Stickstoff, der einen in der Kammer einhüllt, soll nicht eingeatmet werden. Deshalb schaut der Kopf auch oben aus. Trotzdem soll man den aufsteigenden Dampf zusätzlich etwas nach unten pusten, um die frische Luft im Raum zu erwischen. Eine skurrile Situation, sich leicht bekleidet bei Minusgraden im Kreis zu drehen und zu pusten. Die zwei Minuten vergehen wie im Flug. Der Aufzug fährt nach unten und die Tür der Kältesauna wird geöffnet. Auch die Tür des Ladens steht einen Spalt offen, um Sauerstoff in den Raum zu lassen. „Später soll noch eine Belüftung installiert werden“, erklärt Hascher. Er schaut auf ein kleines orangenes Gerät, das den Stickstoffgehalt in der Luft misst – „zur Sicherheit“, erklärt er und schließt die Ladentür.

Nach der Kältesauna fühlt man sich durchaus ein bisschen wacher. Ein weltveränderndes Gefühl oder zwei Kilo weniger auf der Waage kann man aber nach nur einer Anwendung nicht erwarten.

Das sagt der Ulmer Olympia-Arzt zur Kältetherapie

Dr. Mark Dorfmüller aus Ulm ist der Teamarzt der deutschen Skisprung-Nationalmannschaft und mit verschiedenen Arten der Kältetherapie vertraut. In der Sportmedizin kommt Kälte in Form von Eissprays oder Bädern bis hin zu Kältesaunen oftmals bei Verletzungen zum Einsatz. Die Medizin sei sich in der Praxis einig, dass Kälte schmerzlindernd, abschwellend und entzündungshemmend wirke, sagt der Arzt und ergänzt: „Ob damit jedoch die Ursache bei Verletzungen bekämpft werden kann oder nur die Symptome gelindert werden, bleibt zu hinterfragen.“ Dafür sei die Studienlage noch zu unspezifisch, da eine Kältebehandlung meistens nur in Kombination mit weiteren Maßnahmen wie Kompression angewendet werde.

Besonders die Ganzkörperanwendung sei bei Verletzungen sowie zur Regeneration schon verbreitet, „aber die wissenschaftlich Forschung ist auch da noch in der Kinderschuhen“, meint Dorfmüller. Bei Erkrankungen wie der rheumatischen Arthritis oder bestimmten Hauterkrankungen werde die Methode schon seit Jahrzehnten mit guten Ergebnissen durchgeführt. Daher könne eine Therapie für diese Patienten durchaus Sinn machen.

Ist die Kältesauna gefährlich? Nein, sagt Dorfmüller. Die Anwendungsdauer ist zu kurz. Die Kerntemperatur sinke in zwei bis drei Minuten im Gegensatz zur Gewebetemperatur nur wenig. Dass den Kunden die extrem niedrige Temperatur nicht bedeutend kälter vorkommt als ein paar Grad Minus, erklärt der Fachmann mit der Wärmeleitfähigkeit der Luft. Diese sei bei Wasser sehr viel ausgeprägter, weshalb es deutlich schwieriger sei, zwei Minuten in fünf Grad kaltem Wasser zu liegen.

Was bringt die Kältesauna im Beauty-Bereich?

Cryospace wirbt mit Hautstraffung und Gewichtsabnahme. Dazu meint der Olympia-Arzt, es sei zwar medizinisch belegt, dass sich die Gefäße bei Kälte zusammenziehen. Die hautstraffende Wirkung aber sei allenfalls von kurzer Dauer. Nach der Anwendung könne sie nicht aufrechterhalten werden. Eine Hautstraffung im Sinne einer langfristigen Hautverjüngung könne also nicht erwartet werden.

Auch an einschlägigen „Diäterfolgen“ der Kältesauna zweifelt Dorfmüller. „Natürlich kann Kälte positiv auf den Stoffwechsel wirken und beim Kältezittern braucht der Körper Energie.“ Allerdings glaubt er nicht, dass 700 Kalorien in zwei bis drei Minuten verbrannt werden. „Die wissenschaftliche Studie dazu würde mich definitiv interessieren“, sagt der Arzt mit einem Schmunzeln. Letztendlich komme es, wenn man Gewicht verlieren möchte, lediglich darauf an, am Ende des Tages mehr Kalorien zu verbrauchen als insgesamt aufzunehmen.

Für den Sportmediziner ist Bewegung immer noch die beste Möglichkeit, Energie zu verbrauchen – „ganz zu schweigen von der positiven Auswirkung auf die Psyche“. Dieser schreibt Dorfmüller auch in der Kältetherapie einen hohen Stellenwert zu. „Sicherlich fühlt sich jemand, der sich Kälte aussetzt, nachher viel vitaler als jemand, der gerade aus dem warmen Bett kommt.“ Das sei jedoch prinzipiell ein Gefühl und kein Fakt. Wissenschaftlich bewiesen sei es auch nicht, dass das Immunsystem durch Saunen, Wechselbäder oder eine Kälteanwendung „gestärkt“ wird.

Fazit: Wem hilft die Kältesauna?

Für einen normalsportlichen, gesunden Menschen bleiben die wissenschaftlich bewiesenen Vorteile der Kältesauna also überschaubar. Bei bestimmten Erkrankungen kann es aber durchaus eine Überlegung wert sein, die 39 Euro zu investieren. Allerdings merken sowohl Ralf Hascher als auch Dorfmüller an, dass eine einzige Anwendung im Normalfall nicht reicht, um eine Verbesserung zu bewirken. Es komme, wie in jeder Therapie, auf die Regelmäßigkeit an.