Neben dem Umbau des früheren Abt-Gebäudes durch Drogerie Müller zu einem Motel One tut sich an der Ecke Münsterplatz und Platzgasse bald noch mehr. So will die Eigentümerfamilie Hoffmann von Juwelier Roth das Geschäftsgebäude in der Platzgasse 3 abreißen und schon bis Ende 2021 neu aufbauen....