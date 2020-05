Einen Rückschlag hat die Staatsanwaltschaft am fünften Verhandlungstag zu dem als versuchten Mord angeklagten Brandanschlag auf eine Roma-Familie in Dellmensingen hinnehmen müssen. Wie ein als Sachverständiger geladener Ingenieur der Dekra in dem Prozess am Dienstag sagte, habe für den Wohnwage...