„Opfer ist man nur, wenn man sich wie ein Opfer benimmt“, pflegt Lissis Mutter zu sagen. Also tut Lissi, was eine Sechzehnjährige halt tut. Sie geht ins Internet, betreibt einen YouTube-Channel, auf dem sie Tipps für Kosmetika gibt. Lissi ist die einzige Protagonistin im Stück „Goldzombies“ von Marisa Wendt, das mehrfach ausgezeichnet wurde, unter anderem 2018 mit dem Jugendtheaterpreis Baden-Württemberg. An der Jungen Ulmer Bühne (JUB) hatte es unter der Regie von Sven Wisser Premiere.

„Goldzombies“ an der JUB: Darum geht es

Fröhlich scheint Lissi zu sein. Vor allem dann, wenn sie in die Cam spricht und ihren Followern Tipps zur Herstellung einer Creme gibt. Lissi lebt in einem nicht näher benannten Kriegsgebiet, da gibt es keine Creme zu kaufen. Es ist ein fast 90-minütiger Monolog, den Sina Baajour als Lissi spricht und spielt und den sie glänzend bewältigt. Neben dem Live-Monolog werden auf einer Leinwand immer wieder Tutorials eingespielt, was der Inszenierung dramaturgische Dynamik verleiht.

Unbedarft-fröhlich in die Kamera redend gibt Sina Baajour eine Lissi, der es zu gelingen scheint, wenigstens via Internet eine halbwegs normale Existenz zu führen. Wobei es absurd ist, wenn sie dabei Werbung für Kosmetikprodukte macht.

Sehenswert: Sina Baajour als Sissi

Doch bringt Sina Baajour auch Lissis emotionale Zwischenlagen zur Geltung. Wenn sich Lissi verhaspelt, wenn sie vom Thema abweicht und über ihre Familie und deren Not spricht, wird das eigentliche Elend spürbar. Das Einstürzen der großen Bretterwand auf der Bühne ist neben der äußeren Zerstörung auch ein Sinnbild für das innerliche Bröckeln der 16-Jährigen. Auch wenn sie bei einem Anschlag Bombensplitter ins Gesicht bekommt und daraus sofort ein Tutorial macht: „Ich zeige Euch heute, wie man ein Anti-Splitterbomben-Make Up macht“.

Das Leben im Kriegsgebiet zerstört äußerlich wie innerlich, das führt ‚Goldzombie‘ so intensiv wie eindrücklich vor – sehenswert für Zuschauer jeden Alters.

Spielplan: Wo und wann wird „Goldzombies“ aufgeführt?

Spielort für die Vorstellungen von „Goldzombies“ ist das Alte Theater in der Wagnerstraße 1 in Ulm.

Die kommenden Aufführungen:

Donnerstag, 17. Oktober 2019 um 20 Uhr (nur noch Abendkasse)

Sonntag, 20. Oktober 2019 um 17 Uhr

Dienstag, 22. Oktober 2019 um 20 Uhr

Mittwoch, 23. Oktober 2019 um 20 Uhr

Donnerstag, 24. Oktober 2019 um 9 Uhr und 19:30 Uhr

Alle Termine für Oktober 2019 und Januar 2020 sowie Infos zum Stück gibt es außerdem auf der Homepage der Jungen Ulmer Bühne.

Das könnte dich auch interessieren: