Geschockt. So beschreibt Felix Tenzer seine erste Reaktion. „Wir wollten in diesem Jahr wieder angreifen und uns den Titel holen.“ Seit sechs Jahren spielt der 20-Jährige Klarinette in der Jungen Bläserphilharmonie Ulm (JBU). Als bestes Jugendblasorchester Baden-Württembergs sollten die rund...