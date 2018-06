Engagement Julius Rohm-Stiftung: „Auf alle Zeit etwas zu tun“

Ulm / Julia Kling

Angefangen hat alles mit einer Ausstellung über die Neu-Ulmer Kirche St. Johann Baptist und ihren Architekten Dominikus Böhm. „Prachtvoll“ lautete der Titel, und bei der Konzeption ging Julius Rohm auf, wie groß doch der Sanierungsbedarf an der Kirche ist. „Aber die Gemeinde hatte keine Mittel“, erklärt der ehemalige Seeberger-Geschäftsführer. Seine Idee: eine Stiftung gründen, die sich für den Erhalt der Kirche einsetzt. „Aber im Gegensatz zu einer Stiftung, die auf alle Zeit angelegt ist, war abzusehen, dass bei St. Johann Baptist nicht auf Dauer ein großer Finanzbedarf besteht“, berichtet Rohm anlässlich des zehnjährigen Bestehens der Stiftung. Deshalb nahm er das Ulmer Münster in den Stiftungszweck mit auf. „Da ist auf alle Zeit etwas zu tun“, ist Rohm überzeugt.

Zudem seien so eine evangelische und eine katholische sowie ein Ulmer und eine Neu-Ulmer Kirche bedacht. Ende 2007 gründete Rohm die gleichnamige Stiftung, die von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz betreut wird. „Damit wollte ich nicht mir ein Denkmal setzen“, betont Rohm. Vielmehr habe er die Stiftung nach seinem gleichnamigen Vater benannt. Der Gründer von Seeberger war nach dem Zweiten Weltkrieg 18 Jahre ehrenamtlich Bürgermeister in Neu-Ulm.

Vom Hochaltar zum Chorgestühl

In den vergangenen zehn Jahren wurden mit einem Teil des Ertrags vom Stiftungskapital zahlreiche Projekte in den beiden Kirchen verwirklicht. Dafür brachte Rohm bei der Gründung zwei Millionen Euro ein, die dauerhaft mit einer festgeschriebenen Verzinsung von vier Prozent im Unternehmen verbleiben – angesichts der derzeitigen Niedrigzins­phase eine „sehr kluge Entscheidung“ wie Sparkassensprecher Boris Fazzini im Gespräch anmerkte. Im Münster wurde etwa der Hochaltar sowie die Innenausstattung der Kapellen restauriert. In der Neu-Ulmer Kirche standen Arbeiten an der Auferstehungskapelle sowie Vorarbeiten für die Generalsanierung an.

„Darauf bin ich schon ein bisschen stolz“, sagt der 76-Jährige, der das Unternehmen inzwischen an seinen Neffen Clemens Keller übergeben hat. Die Stiftung kümmert sich hauptsächlich um die Innensanierung der Kirchen. „Dafür gibt es meist die wenigsten Zuschüsse.“ Das nächste große Projekt sei nun das Chorgestühl im Münster. „Da gibt es mehr zu tun als man denkt.“

Info Das zehnjährige Bestehen der Julius Rohm-Stiftung wird heute Abend, 19 Uhr, im Studio der Sparkasse Ulm, Hans und Sophie Scholl-Platz, gefeiert. Dort ist noch bis 23. Juli eine Ausstellung über die Stiftung und die Deutsche Stiftung Denkmalschutz zu sehen.