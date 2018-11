Kurzgeschichte Jugendreporterin gewinnt Schreibwettbewerb

Ulm / Clara Folger

„Eine Welt für dich und mich“: Das war das Thema eines Schreibwettbewerbs des Auswärtigen Amts. In der Alterskategorie 15 bis 19 Jahre hat unsere Jugendreporterin Clara Folger gewonnen – mit ihrer Kurzgeschichte „Keine Angst zu tief“:

Die Türen öffnen sich zischend, Endstation. Die Frau schaut kurz auf den Spalt zwischen dem Bahnsteig und der U-Bahn, diese kleine Kluft, die sie von einem Reisenden zu einem Angekommenen macht, ein Abgrund, der sich so plötzlich auftut. Sie zögert nur kurz, doch diese eine Sekunde reicht, um hinter ihr die Empörung der Massen auszulösen, die allesamt lebenswichtige und bedeutsame Aufgaben zu erfüllen haben, Anträge ausfüllen oder die Welt retten. Sie wird durch die mobilisierte Menge nach vorne geschubst, spürt einen Ellenbogen zwischen ihren Rippen, landet taumelnd auf dem weißen Sicherheitsstreifen des Bahnsteigs.

Die elektronische Reklametafel wechselt gerade die Werbung, erst ein Waschmittel, dann ein verhungerndes Kind: Bitte spenden Sie! Erst wer den weißen Streifen übertritt, befindet sich in ausreichendem Abstand zum Bahnsteig, kann sich in Sicherheit wägen. Die Frau weiß das und doch scheint dieser eine Schritt auf die andere Seite plötzlich unmöglich. Ein fast schon lächerlicher Versuch, so abwegig allein der Gedanke an das Überqueren dieser Barriere. Doch die Frau weiß was zu tun ist, sie nimmt einen tiefen Atemzug, richtet den Blick Richtung Boden und stürzt sich den Abgrund hinab, fällt und fällt, hört die Schüsse, die Schreie, schmeckt das Blut, die Angst, das Grauen, die eigene Sterblichkeit. Seit dem Tag, an dem sie hier in den USA angekommen ist, macht sie das jeden Tag aufs Neue. Überquert immer wieder die mexikanisch-amerikanische Grenze, jedes Mal wenn sie aus der U-Bahn und über den weißen Streifen tritt. Jedes Mal fühlt sich der Sicherheitsstreifen wie der Todesstreifen an, ein Urteil zur Verdammnis.

Ab jetzt muss sie gar nicht viel tun, wird wie von selbst von den Menschen Richtung Ausgang geschoben, den mit Neonröhren erhellten Gang entlang, die Rolltreppe hoch, vorbei an Bettlern, Zeitungsverkäufern, einem Geigenspieler. Der Sueño americano, bis jetzt eine Fata Morgana.

Am Abend der gleiche Weg wieder rückwärts, Geiger, Zeitung, Bettler, Rolltreppe, Todesstreifen. Doch diesmal wird das Licht aus der riesigen Glaskuppel der U-Bahn-Station plötzlich gebrochen und lässt tausende kleine bunte Lichtpunkte entstehen, die nicht nur den Todesstreifen erhellen, sondern aus Figuren endlich Menschen macht. Menschen, die Sorgen haben und Ängste so tief, dass sie sich ihnen nie stellen werden. Menschen, die lieben und geliebt werden, lachen, weinen vor Trauer und auch manchmal vor Glück. Die wissen, wie es ist, Mensch zu sein und damit auch menschlich. Die Frau steht vor dem weißen Streifen, ihre Angst so tief, dass sie sich ihr nie stellen wird. Doch heute ist alles anders, denn wenn das Licht eine Möglichkeit findet, bunt zu werden, ist keine Angst zu tief. Die Frau wagt den Schritt und zum ersten Mal fällt sie nicht, sondern fühlt den Boden direkt unter ihren Füßen, fühlt, wie sie größer wird. Schiebt ihre Schultern nach hinten, drückt ihr Rückgrat durch und steigt in die U-Bahn.