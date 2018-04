Theater Jugendclub: Dummheit stirbt nicht aus

Ulm / Christa Kanand

Dumm gelaufen? Im Gegenteil: Riesenapplaus für den Jugendclub Schauspiel des Theaters Ulm und „Die Schildbürger oder der schnelle Weg zur Dummheit“. Strahlende Gesichter nach der gelungenen Uraufführung im Podium. „Ich bin stolz auf das Ensemble“, sagt Schauspieler Christian Streit, der gemeinsam mit Theaterpädagogin Corinna Merker und den 15 bravourösen Mitwirkenden zwischen 14 und 22 Jahren das einstündige Projekt erarbeitet hat. Parallelen zwischen Dummheit gestern und (Volks-)Verdummung heute sind amüsant, teils nachdenklich stimmend in Szene gesetzt.

Sie gelten als Paradebeispiel an Dummheit: die Schildbürger. Eigentlich kluge Köpfe, weltweit als Ratgeber gefragt, hatten sie Gründe, sich dummzustellen. So verdummten sie aber auf Dauer, bauten in Schilda gar ein Rathaus ohne Fenster und trugen eimerweise Sonnenlicht in den Bau. Manche Geschichte, die 1598 ein Volksbuch verewigte, ist unvergessen – bis hin zum Begriff „Schildbürgerstreich“.

Einen Seitenhieb auf die Verkehrsführung in Ulm können sich die Jugendclubber nicht verkneifen: Zwischen Moped, Papierkörben, Parkbank, Absperrungen, Sprüchen und Parolen prangt das gelbe Verkehrsschild „Stadtmitte B 10“ (Ausstattung: Britta Lammers). Dazwischen überzeugen die Schauspieltalente singend, rappend, tanzend in Spielszenen und Show-Acts. Allerdings geht die schwierige Raumakustik im fast vollbesetzten Podium wie die eingespielte Musik manchmal zu Lasten der Pointen.

Dunkelheit, Flackerlicht und Nebel trennen die beiden Erzähl-Ebenen. Kritisch und kreativ. Blumige Sprache charakterisiert das ruhige Gestern der Schildbürger. Doch Dummheit stirbt nicht aus, der schnelle Weg zur Dummheit heute: sich dumm ackern, Konsumrausch, Medienkonsum, Fast Food, Müll und Plastik.

Info „Die Schildbürger oder der schnelle Weg zur Dummheit“ im Podium am 18., 27., 28. April, 3. und 18. Mai, je 19.30 Uhr.