Aufgeregte Kinder, Eltern mit Notenblättern und Wasserflaschen in den Händen: Wenn am Wochenende in der Musikschule von morgens bis abends reges Treiben herrscht, dann läuft der Wettbewerb „Jugend musiziert“. Dieses Jahr ist der Ort des Geschehens Biberach, wohin 195 Talente aus Ulm, dem Alb-...