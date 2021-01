Schüler, Eltern und Lehrer im Lampenfieber. Es wird intensiv geprobt und in kleinen Konzerten, im Stresstest also, schon mal die Qualität überprüft. Im Vorspiel hoffen alle dann auf ein punktereiches Urteil der Jury. So geht das Jahr für Jahr im bundesweiten Wettbewerb „Jugend musiziert“ ...