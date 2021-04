Jugendliche vermissen soziale Kontakte – das ist in Zeiten der Corona-Pandemie nicht wirklich verwunderlich, und es bestätigt sich in einer Umfrage, die der Stadtjugendring (SJR) Ulm vor kurzem gemacht hat. Was allerdings aufhorchen lässt, ist das Ausmaß, berichtet Tobias „Bobbes“ Schmid, d...