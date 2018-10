Geschichte Jüdische Lebenswelten

Ulm / cst

Anlässlich der Sonderausstellung „Jüdische Lebenswelten in Deutschland heute“ führt Dr. Nicola Wenge vom Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg (DZOK) am Sonntag, 28. Oktober, ab 11 Uhr durch die Geschichte des jüdischen Lebens in Ulm – vom Mittelalter bis in die Gegenwart. Anmeldung zur Stadtführung bis 26. Oktober, 13 Uhr beim DZOK (info@dzok-ulm.de, Tel. 0731 213 12), die Führung kostet fünf Euro. Ab 15.30 Uhr gibt Grünen-Stadtrat Michael Joukov-Schwelling Einblick in das heutige jüdische Leben in Ulm. Er führt durch die Sonderausstellung, die an diesem Tag zum letzten Mal in der KZ-Gedenkstätte Oberer Kuhberg zu sehen ist. Vom 2. bis 23. November ist die Ausstellung dann im Rathaus und vom 28. November bis 21. Dezember in der Synagoge zu sehen.