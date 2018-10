Theater Ulm Jonathan Berlin: „Ganz tolle Jugendarbeit“

Ulm / Dieter Oßwald

Läuft für Jonathan Berlin! Anfang des Jahres war der in Ulm geborene und in Günzburg aufgewachsene Schauspieler mit der Komödie „Feierabendbier“ auf der Berlinale dabei. Mit dem DDR-Drama „Kruso“ präsentierte er sich beim Filmfest München. Im Herbst wurde Jonathan Berlin, 24, als bester Nachwuchsschauspieler für das Kriegsdrama „Die Freibadclique“ mit dem Deutschen Schauspielpreis ausgezeichnet. Demnächst wird der Darsteller an der Seite von Nicolette Krebitz und Nadja Uhl im ZDF-Dreiteiler „The Wall“ zu sehen sein. Zuvor kommt er mit Comedian Christian Tramitz in der Komödie „Feierabendbier“ in die Kinos.

Herr Berlin, Glückwunsch zum Künstlernamen – der lässt sich leicht merken.

Jonathan Berlin: Danke, aber das ist gar kein Künstlername, auch wenn viele das glauben. Berlin ist wirklich mein Familienname.

Ursprünglich wollten Sie Marionettenspieler werden. Wenn man aus der Nähe von Augsburg stammt, liegt das nahe. Weshalb hat es mit den Fäden dann noch nicht funktioniert?

Vom Puppenspiel war ich schon immer fasziniert, als Siebenjähriger hatte ich mir eine eigene Marionette gebaut, aber ein Jahr später hat mich dann das Theater elektrisiert, konnte ich mich in Ulm am Stadttheater ausprobieren, wo eine ganz tolle Jugendarbeit stattfand. Naja, und dann hab ich mit sechzehn naiverweise direkt mal an der Ernst Buch-Hochschule in Berlin vorgesprochen – aber da war ich den Dozenten eindeutig zu jung und wurde direkt aussortiert. Ein Jahr später hat es dann aber an der Falckenberg-Schule in München geklappt.

Vom Schwäbisch aus Ihrer Heimat ist nicht mehr viel zu vernehmen . . .

Ich habe mir das Schwäbische, schon als ich zwölf war, abgewöhnt. Das wurde mir aus der Branche heraus verständlicherweise nahegelegt, weil es für den Beruf natürlich elementar ist, ohne Dialekt sprechen zu können. Umso schöner, dass ich den dann für „Die Freibadclique“ wieder rausholen durfte.

Das „Feierabendbier“ wurde auf der Berlinale präsentiert. Wie waren die Erfahrungen?

Das war meine erste Berlinale, entsprechend aufgeregt bin ich gewesen. Es war beeindruckend zu erleben, welche Persönlichkeiten alle so auftauchen und was hier so passiert. Auch kurios irgendwie, weil es so ein Ausnahmezustand ist.

Kontakte können Karrieren machen.

Eigene Visitenkarten hatte ich gar keine, nur die von meiner Agentur. Mir sind inhaltliche Gespräche bei Begegnungen auf Festivals sowieso wichtiger als Smalltalk. Insofern bin ich da relativ entspannt, weil ich keine große Lust habe, mich anzubiedern. Ich versuche immer, den Fokus auf die Arbeit im Spiel zu legen.

Was ist das Faszinierende an dem Beruf? Was wären die drei wichtigsten Qualitäten für diesen Job?

Das Faszinierende: Spielen verbindet, durch Empathie, ganz universell. Es schafft gemeinsame Momente, die die Zuschauer zusammen erleben können und wo es keiner Worte mehr bedarf. Ein Theaterregisseur nannte es mal „Erinnerung stiften“. Die drei wichtigsten Qualitäten? Spontan: Fleiß, Disziplin und Ehrlichkeit.

Wenn die „Lindenstraße“ anruft und eine Rolle anbietet – würden Sie sich das überlegen oder wäre TV kein Berufsziel?

Das würde ich im Moment wohl nicht wirklich in Erwägung ziehen, obwohl ich vor dieser etwas schnelllebigeren Art zu arbeiten, großen Respekt habe. Ich selbst versuche gerade, sehr auf meinen Bauch zu hören. Welche Figuren, welche Geschichten will ich wirklich erzählen? Und dann hoffe ich, dass die Projekte kommen, die mir ein dementsprechendes Gefühl geben. Kino liebe ich als Medium, aber was gerade in der TV- und Streaminglandschaft passiert, ist ja auch wahnsinnig spannend. Ich denke, da muss man sehr differenziert von Projekt zu Projekt sehen.

Wie sieht der Karriereplan aus? Haben Sie Vorbilder?

Den gibt es so konkret gar nicht, aber ich hoffe, dass ich besondere Filme machen kann, die in Erinnerung bleiben. Ich hoffe auf möglichst feine, spezielle Geschichten, die trotzdem ein großes Publikum erreichen. Bei alledem, was gerade politisch und gesellschaftlich passiert, steht auch ein gewisses Engagement in diese Richtung im Fokus. Selber Regie möchte ich auch noch machen. Vorbilder gibt es viele, aber im Moment beeindruckt mich besonders Timothée Chalamet. Seine Spielart ist unfassbar präzise, fein und berührend.