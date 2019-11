Drei Männer streifen durch die einsamen Wälder Nordschwedens. „Ich würde gern wieder gern zurück“, sagt einer mit hörbar schwäbischem Zungenschlag, „und würde auch gern der Industrie ordentlich einen vor den Latz knallen, weil wir einfach unsere Kinder nicht so erziehen dürfen.“ Die drei Männer sind Jäger und spielen in einem Film. Jäger „haben in den letzten 30, 40 Jahren viel falsch gemacht“, sagt ein anderer des Trios. Die Drei grillen und braten in der Wildnis, die Aufnahmen sind wundervoll und lassen einem das Wasser in Mund zusammenlaufen, wenn man nicht Vegetarier ist. Es geht um die Verantwortung bei der Jagd, um Ernährung und Ethik, Fleisch und Bewusstsein.

Knapp drei Minuten dauert der Film „Du hast die Wahl“ des Hamburgers Joost Harenborg – und einen der Protagonisten kennt man in Ulm und Umgebung: Jonas Baumgärtner. Der 30-jährige Koch und Jäger ist Inhaber von „Howie’s Grill“ im Ulmer Hafenbad, in Markbronn betreibt er „Wild Cooking“: Events, Kochkurse, Catering und Chill ’n’ Grill.

Sechs Tage in der Wildnis unterwegs

Doch wie kommt Baumgärtner in den Film? Er habe einen in Schweden lebenden Deutschen kennengelernt, der habe ihn und einen Kumpel nach Lappland eingeladen. „Richtig am Arsch der Welt“, aber Baumgärtner meint das rundum positiv: Die Ruhe, die Weite und die Entschleunigung haben ihn begeistert. Sechs Tage waren sie dort unterwegs, Wild jagend, grillend und kochend, verarbeitend und verwertend. Der Filmemacher und Fotograf Harenborg begleitete sie.

Elch, Schneehuhn, Auerhahn und Wildhase haben sie in der Weite Lapplands erlegt, „so geiles Fleisch, eine unglaubliche Qualität“, schwärmt Baumgärtner. Er ist sich bewusst, „im Ausland jagen, das ist ein heikles, sensibles Thema“. Aber Schweden habe zum Beispiel ein Problem mit der Überpopulation von Elchen, und es geht ihm darum, offen, ehrlich und kommunikativ mit den Themen Jagd und Fleischkonsum umzugehen.

„Du hast die Wahl“

„Wenn du Fleisch essen willst, ist dafür ein Tier gestorben. Das müssen die Leute begreifen“, betont Jonas Baumgärtner. „Und lieber töte ich mit einem Schuss ein Tier in freier Wildbahn, als Massentierhaltung und qualvolles Schlachten zu unterstützen.“ Auch in seinem Imbiss „Howie’s Grill“ habe er Fleisch und Wurst komplett auf nachhaltige Tierhaltung umgestellt, sagt der 30-jährige Gastronom.

Der Film „Du hast die Wahl“ wird auf YouTube gut geklickt, ist aber nur ein Trailer für einen 35- bis 40-minütigen Film, der im Frühjahr Premiere feiern soll. Etwas Ähnliches möchte Baumgärtner auch in unseren Breiten aufziehen, er hatte schon in Österreich zwei Drehtage mit einer Münchner Produktionsfirma. „Das ist mein Leben“, sagt der gebürtige Neu-Ulmer, der in den „Stephansstuben“ gelernt hat, heute in Dietingen lebt – und nun auch die lappländischen Wälder in sein Herz geschlossen hat.