Ernährung Jolinchen auf Besuch in Gerhausen

Gerhausen / Kita Entenweg

Susanna Kraus-Janik kennt sich aus – besonders mit den Dingen, die Kinder gesund und stark machen. Die Diplom-Sportlehrerin und „Koordinatorin nichtbetriebliche Lebenswelten“ bei der AOK Ulm-Biberach, einer der Projekt-Sponsoren von „Wir lesen mini“, besucht seit Beginn des Projekts Kindergärten aus dem Verbreitungsgebiet der SÜDWEST PRESSE. Dabei ist sie nicht allein. Immer mit dabei ist Jolinchen, die Leitfigur des Programms „JolinchenKids“, die den Kindern spielerisch Wissen rund um eine gesunde Lebensweise vermittelt. Beim Besuch der Kindergärten führt das grüne, aufgeweckte und vor allem neugierige Drachenkind die Kinder als Handpuppe durch die Themen.

Reise in den Fitmach-Dschungel

Kürzlich hatten wir im Kindergarten Entenweg in Gerhausen Besuch vom Jolinchen. Es hat uns gemeinsam mit Susanna Kraus-Janik, die ein „Jolinchen-grünes“ T-Shirt trug, auf eine Reise mitgenommen: Zunächst ging es in das „Gesund-und-lecker-Land“ und in den „Fitmach-Dschungel“. Nachdem wir mehr über gesundes Essen erfahren haben und auch jede Menge lustigen Sport gemacht haben, haben wir uns eine Erholung verdient: Auf der Reise „Fühl-mich-gut“ haben wir eine Entspannungsgeschichte gehört und uns gegenseitig massiert. Gemeinsam mit Jolinchen konnten wir spannende Abenteuer erleben und Neues entdecken. Wir haben gesundes Essen kennengelernt, das lecker schmeckt, sind in Bewegung gekommen und haben unsere Stärken gespürt.

Uns Vorschulkinder haben die selbst gestalteten Brote besonders lecker geschmeckt. Das ging so: Zusammen haben wir eine Scheibe Brot in die Form eines Fisches geschnitten und dem Fisch aus Gurken passende Schuppen verpasst. Das „Fischbrot“ durften wir dann auch gleich frühstücken.