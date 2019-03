Drogen Joint aus Auto geworfen

Neu-Ulm / swp

Ganz unauffällig hat ein 20-jähriger Beifahrer in der Nacht zum Dienstag einen Joint entsorgen wollen, als er die Polizeikontrolle sah. Er warf den Joint schnell aus dem Fenster – was allerdings den Polizisten nicht entging, die das Auto kurz nach 23 Uhr in der Turmstraße angehalten hatten. Der 20-Jährige gestand, den Joint geraucht und aus dem Fenster geworfen zu haben. Zudem händigte er den Beamten noch ein Tütchen mit einer geringen Menge Marihuana aus. Dieses wurde ebenso wie der aufgefundene Joint sichergestellt. Weil er gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen hat, wird gegen den 20-Jährigen ermittelt. Weder beim Fahrer noch im Auto fanden sich weitere Drogen.