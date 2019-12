2019 haben sich fast 16 Millionen Deutsche (ab 14 Jahre) ehrenamtlich betätigt. Das geht aus einer Umfrage des Instituts für Demoskopie (IfD) Allensbach hervor.

40.000 davon engagieren sich bei der Unfall-Hilfe der Johanniter, damit zählt die evangelische Hilfsorganisation nach eigenen Angaben zu den „großen Hilfsorganisationen in Deutschland“.

Zum Tag des Ehrenamts sagt Hubertus von Puttkamer, ehrenamtliches Mitglied des Bundesvorstands der Johanniter-Unfall-Hilfe: „Gerne nutze ich diesen Anlass, um allen Helferinnen und Helfern für ihr engagiertes Ehrenamt zu danken. Viele soziale Angebote wären nicht möglich ohne das freiwillige Engagement der vielen Helferinnen und Helfer. Besonders sind wir auf die vielen Jugendlichen stolz, denn sie sind unsere Ehrenamtlichen von Morgen.“

Ehrenamt bei den Johannitern: Verschiedenste Bereiche

Die Freiwilligen der Johanniter engagieren sich zum Beispiel im Bevölkerungsschutz, im Sanitätsdienst, im Hospizdienst, in der Seniorenbetreuung und in der Erste-Hilfe-Ausbildung.

Die Johanniter-Jugend, die Jugendorganisation der Johanniter-Unfall-Hilfe, hat bundesweit 214 Jugendgruppen. Für das Bundespfingstzeltlager treffen sich alle zwei Jahre rund 1000 Kinder und Jugendliche, um gemeinsam bei Spiel und Spaß das Pfingstwochenende zu verbringen

Die Johanniter Unfall-Hilfe in Ulm und Umgebung

Auch in Ulm ist die Hilfsorganisation aktiv. Sie bietet zum Beispiel Erste-Hilfe-Kurse, Fahrdienste und Rettungsdienste an. Wer sich für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) interessiert, hat bei den Johannitern Ulm/Neu-Ulm die Möglichkeit dazu. Die Dienststelle für Ulm und Neu-Ulm befindet sich in der Zeppelinstraße 1 in Neu-Ulm.