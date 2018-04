Porträt Koch und Gastronom Johann Britsch – ein geschätzter Spinner

Neu-Ulm / Bernd Rindle

Der Mann kann machen was er will, im Dorf gilt er seit jeher als „der Spinner“. Was vor allem damit zusammenhängt, dass er macht, was er will. Dabei vereint Johann Britsch scheinbar Gegensätzliches: als Kunstflieger mit Bodenhaftung, mehrheitsfähiger Individualist, auf Regeln bedachter Freigeist und erfolgreicher Unternehmer, dem Humanismus mehr gilt, als die bloße Bilanz. Dabei ist er alles andere als ein Luftikus, er weiß, was er will, ist unorthodox aber zielstrebig.

Erstmals verdächtig gemacht hat sich Britsch in den 70er Jahren, als er mit seinem zwischen Jimi Hendrix und Country Joe McDonald angesiedelten Erscheinungsbild so ganz anders aussah, als man sich den Sohn eines bodenständigen Finninger Land- und Gastwirts gemeinhin vorstellte. Als „der Typ im lila Mantel und Schal bis zum Boden“ auf die Idee kam, aus der kleinen Dorfschenke mit rustikalen Speisen und dem legendären Most für 40 Pfennig das Glas einen modernen Landgasthof zu machen, wurde ihm erst Recht Größenwahn attestiert. Dabei fußte das Vorhaben mitnichten auf unausgegorenen Freak-Phantasien, sondern folgte wirtschaftlichen Notwendigkeiten: „Ich habe erkannt, dass mit dem Betrieb nicht zu überleben ist“, sagt Britsch mit dem Wissen eines gelernten Land- und Betriebswirts.

Ein Tätigkeitsfeld, das ihm seit frühester Jugend wohl bekannt war, was manchmal zu Lasten der Hausaufgaben ging, für die er schon als 14-Jähriger nicht immer Zeit hatte: „Ich habe sehr früh einsteigen müssen.“ Zum „Kartoffeln klauben“, der Versorgung des Milchviehs und der Schweine. Die Landwirtschaft war „tief verankert“ in der Familie, sie aufzugeben ist nicht leicht gefallen. Nicht von ungefähr hat Britsch trotz aller anderen Aktivitäten diesen Betrieb noch bis 1988 aufrecht erhalten. Doch die Arbeitsbelastung war schlichtweg zu groß. „Ich bin nachts um 22 Uhr aus der Küche raus und habe bis morgens um 2 Uhr gepflügt. Dabei bin ich ab und zu auch eingeschlafen und habe einen Feldweg umgeackert…“

Der Impuls zum Gastonomiewandel kam von seiner Jugendliebe und späteren Ehefrau Andrea. Also „bin ich mit 18 zur Bank gegangen und habe gesagt, ich bräuchte eine Million Mark.“ Mit dem zu erwartenden Ergebnis: „Der Banker sagte, mit dem Wunsch seien schon mehrere da gewesen, und hat mich heim geschickt.“ Eine Absage, die dem Jungunternehmer keine Ruhe ließ: „Ich dachte, ich muss dem eine Vision verkaufen.“ So war die Idee von einem Landgasthof mit Übernachtungsmöglichkeit plus Streichelzoo geboren. Und er hat das Geld bekommen. Gereicht hat es „natürlich nicht“.

Viel Glück gehabt

Dass das Familienunternehmen dennoch profitabel wachsen konnte führt Britsch in aller Bescheidenheit auch darauf zurück, „dass ich immer Glück hatte“. Einerseits weil der Trend aufs Land zum Essen zu fahren damals aufkam und es Banker gab, die Johann Britsch noch mehr zutrauten. Darunter einer, „der gesagt hat: Du bist ein fleißiger Kerl, Du baust jetzt ein Hotel.“ Damit war der Ruf, „ein Spinner“ zu sein, endgültig zementiert. Was ihn erst recht befreit hat: „Wenn du damit erstmal durch bist, kannst du machen was du willst.“ Und falls er aufgrund der wachsenden Verantwortung einmal eine schlaflose Nacht hatte, griff er auf ein altbekanntes Beruhigungsmittel zurück: Er fuhr aufs Feld und pflügte einen Acker um.

Seiner „Grundleidenschaft“ folgend verfügt er mittlerweile mit zwei Baggern und drei Radladern über einen entsprechenden Fuhrpark, den er auch weidlich nutzt. Die zwei erworbenen Bauernhöfe hat er ebenso „selber abgerissen“, wie er die Erdarbeiten für die Verlegung von Kabeln der Photovoltaikanlage der neuen Halle eigenhändig erledigt hat. Was nicht ungewöhnlich ist für den Selfmademan, der vor 40 Jahren auf diese Weise den heiß ersehnten Flugschein finanziert hat.

Dass er nun häufiger ins Trudeln geraten kann, liegt daran, dass dies geschäftlich nicht passiert. Der 62-Jährige hat einen Teil der Verantwortung für Hotel und Gasthof mit 130 Mitarbeitern abgegeben und weiß den Betrieb in guten Händen seiner Töchter Bettina, Sonja, Sylvia, dem Schwiegersohn Christian Epple als Küchenchef, seiner Gattin Andrea und Hoteldirektorin Gabi Geiger. So begibt sich der Pilot pro Woche zwei- bis dreimal auf die Suche nach dem G-Punkt. Bei seinen Kunstflugmanövern zwischen Loopings, Turns und Humptys setzt er seinen Körper Fliehkräften von bis zu zehn G aus. Dass er dabei kurzfristig das Bewusstsein verliert, stört ihn nicht wirklich, das gehört zum Geschäft eines Kunstfliegers.

Sicherheit steht über allem

Was ihn an der Fliegerei fasziniert, die keine Fehler verzeiht, ist die akribische Planung, die konsequente Umsetzung und das Treffen von Entscheidungen im Cockpit. „Dinge, die mir auch im Geschäftsleben geholfen haben.“ Doch das ist zwischen Hangar und Startbahn weit weg: „Wenn ich ans Flugzeug laufe, vergesse ich alles andere, dann bin ich Pilot, es gibt nur noch die Checkliste und strukturiertes Abarbeiten.“ Denn Sicherheit steht über allem, für Leichtsinn ist im Luftraum kein Platz: „Es gibt mutige Piloten und alte Piloten, aber keine mutigen und alten Piloten. Dennoch steigt seine Familie nicht mehr bei ihm ein: „Ich kann nicht geradeaus fliegen.“

Aber möglicherweise einmal eine längere Distanz, vielleicht einmal rund um die Welt? Dazu äußert sich Johann Britsch nicht. Am Ende hält man ihn noch für einen Spinner…