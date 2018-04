Kurzkritik Joashiho im elektronischen Spielzimmer

Ulm / Udo Eberl

Einst schuf die legendäre Roxy-Reihe „Materialausgabe“ Spielflächen für experimentelle Formen der Musik. Nun also durfte man sich im Roxy in der so genannten Laborphase an diese kulturelle Hochzeit erinnert fühlen. Was Cico Beck, seit 2015 auch bei der Band „The Notwist“ ein wichtiger kreativer Faktor, gemeinsam mit Nico Sierig so anstellte, das bewegte sich zwischen elektronisch flächendeckender Finesse mit zuckrigen Pop-Anteilen und spannenden, dynamischen Schichtungen. Joasihno agierten souverän und hellwach durchs Spielzimmer aus Synthesizern, Drumcomputern und diversen Klingklang-Instrumenten – Blockflöte und E-Gitarre inklusive. Was einst als Solo-Loop-Orchester begann, hat sich längst zum Multi-Duo mit mechanischer und ausgetüftelter Unterstützung entwickelt.

Von Geisterhand auf Trommeln und Glockenspiele schlagende Klöppel, sich im Kreis drehende Schlagwerke im Orff’schen Minimalformat: Wunderlich und konzeptionell sehr stark war das, und natürlich machten die kleinen Perkussionenkräne auch optisch ziemlich was her. Dazu immer wieder harmonische Zusammenflüsse, mal in dynamisch wachsenden Instrumental-Stücken, dann in Songs, in denen Cico Beck seine Stimme dezent verfremdete. Und knackige Drumbeats aus Maschinen, durchmischt mit dem Rhythmus des Zufalls und Schlagwerkelei. Nicht alles war Gold, doch fast alles glänzte irgendwie bei diesem aus vielen Ideen entwickelten Konzert. Eine ideale Laborsituation.