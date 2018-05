Ulmer Zelt Jesper Munk begeistert im Ulmer Zelt

Ulm / Lena Grundhuber

Jesper Munk klingt jetzt oft gefälliger als zu Karrierebeginn, hat aber noch immer den Blues – wie nun im Ulmer Zelt zu erleben war.

Meine Güte, diese Stimme! Und wir meinen erstmal gar nicht Jesper Munk, der ist noch nicht einmal auf der Bühne. Dort steht zu Beginn des Abends im Zelt ein anderer, der auf gar keinen Fall vergessen werden soll. Er heißt Luke Noa und wird bestimmt nicht das letzte Mal zu hören sein, denn er ist so talentiert wie blutjung.

Dagegen wirkt selbst Munk mit Mitte 20 regelrecht gereift. Kann daran liegen, dass man den Musiker bereits eine geraume Weile kennt. Der gebürtige Münchner und heutige Wahlberliner samt Tattoo auf der Brust galt schon mit 20 als Bluesrock-Wunderkind, sein Debüt-Album hat er vor fünf Jahren vorgelegt, das aktuelle, „Favourite Stranger“, ist sein drittes und praktisch schon die Neuerfindung des Musikers – hin zu einem breiter gefächerten, souligeren, poppigeren Sound, den Munk als „Blue eyed soul“ bezeichnet. Etwa Zweidrittel des Konzerts nehmen diese neuen Songs ein, darunter schöne Stücke wie „Easier“ oder „Slow Down“. Doch die „Blue Shadows“ sind noch da, und der Blues schlägt genau da zu, wo manches aus dem aktuellen Album dann eben doch nicht hinreicht.

Unterwegs ist Munk mit einem vierköpfigen Mehrgenerationenprojekt von einer Band, deren heimlicher Häuptling schnell ausgemacht ist. Wenn Knox Chandler zu einem seiner expressiven Gitarrensoli anhebt, mutiert der junge Bandleader zum gierig-gelehrigen Schüler, der sich raubtierhaft an jeden Ton heranzupirschen scheint. Hier geht es um nichts als die Musik, soll das signalisieren – ja, Munk ist der gepflegten Künstlerpose nicht abhold, inszeniert sich gern als tiefsinnig-rauer Melancholiker, der sich auf der Bühne auch noch die Kippe anzünden muss.

Geschenkt, verziehen, vergessen: meine Güte, diese Stimme! Die hat selbst im Aufschrei noch Ton, Platz, Farbe. Die kann, wenn sie will, so am Herzmuskel zerren, dass man sich nur eines wünscht: Sie möge nie wieder damit aufhören.