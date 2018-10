Konzert JBU mit Talent und Teamgeist

Ulm / Christa Kanand

Fußballländerspiel oder Jahreskonzert der Jungen Bläserphilharmonie Ulm (JBU)? Für treue JBU-Fans war das am Samstag keine Frage. Gut so, denn sie hatten im locker gefüllten CCU viel Grund zum Jubeln. Fast hundert Instrumentalisten glänzten in zwei Formationen in einem breit gefächerten Programm, das die Solistinnen Sophia Hüber (Konzertmeisterin) und Clarissa Henle (Flöte) ins rechte Licht setzten. Unter Josef Christs unprätentiöser Stabführung wurde das Potenzial der Arrangements aus Klassik, Musical, Filmmusik, Jazz und Latino-Tänzen stilsicher ausgespielt.

Ein Auftakt nach Maß gelang schon dem JBU-Nachwuchsorchester, das mit Teamgeist, Können und Talent an fast 40 Pulten, vom Applaus beflügelt, mächtig Eindruck machte. Konzentriert und sattelfest erspielte sich das junge Aufgebot mit John Williams’ Harry-Potter-Filmmusik und bekannten Musical-Highlights aus „Die Schöne und das Biest“ und „Fiddler on the Roof“ mit dem Hit „Wenn ich einmal reich wär’“ die Gunst des hellauf begeisterten Publikums.

Quasi der klingende rote Teppich für Michael Leibinger, den ersten Vorsitzenden der JBU. Er konnte unter den etwa 700 Besuchern etliche Ehrengäste wie den Ulmer OB Gunter Czisch und Vertreter vom befreundeten Orchester aus Zürich begrüßen. Vom Züricher Vorbild inspiriert, wurde nämlich 1961 die Ulmer Knabenmusik (UKM) gegründet, die nach dem Beitritt von Mädchen seit zehn Jahren als Junge Bläserphilharmonie Ulm (JBU) firmiert. Ein großer Teil des Orchesters wird von Fachlehrern der Musikschule Ulm ausgebildet, ohne die das Niveau nicht erreicht würde.

Und wie enorm hoch das Niveau ist, das zeigte das Große Orchester. Zur musikalischen Visitenkarte geriet dabei voller Schmiss die Transkription von Ambroise Thomas’ vergessener „Raymond“-Opern-Overture.

Auch bei Philip Sparkes tonmalerischem „Orient Express“ mit Pfeifen, Tuten und Rattern oder dem brillanten „Jupiter“-Satz aus Gustav Holsts Planeten-Suite konnte sich Dirigent Christ auf intonationssicheres, präzises Zusammenspiel innerhalb der Register ebenso verlassen wie auf die Qualität der zahlreichen Soli.

Im Breitwandsound spielte die farbenreiche Besetzung vom erst elfjährigen Hornisten – einer der diversen Jugend-musiziert-Preisträger – bis zu den Twens besonders in Franco Cesarinis „Tom ­Sawyer Suite“ ihre Stärken aus: Effektvoll setzten die fünf Schlagwerker Akzente, wuchtige Dramatik im „Indianer-Joe“-Satz paarte sich mit Gesangspassagen, galoppierend nahte das „Happy Ending“.

Kein Wunder, dass die Zuhörer nach lässigem Jazz-Feeling bei Cole-Porter-Ohrwürmern und kubanischen Tanzrhythmen mit den Solisten Paul Schuster (Posaune) und Niklas Christ (Trompete) mit tosendem Jubel und Standing Ovations Zugaben forderten – bis zum Rausschmiss mit Otto M. Schwarz’ poppigem „All the Best“.