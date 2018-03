Sommerbühne Jazz und Kabarett am Blautopf

Jazz und Kabarett am Blautopf

Blaubeuren / hep

Im Fußball-WM-Jahr 2006 trat Klaus Doldinger mit seiner Band „Passport“ das erste Mal am Blautopf auf. Heuer ist wieder ein WM-Jahr und Doldinger kommt am 11. August erneut. Peter Imhof, langjähriges Mitglied im Team der Sommerbühne, betont aber, das sei reiner Zufall. Doldinger ist nicht der einzige „Wiederholungstäter“ am Blautopf, auch der Kabarettist Gerhard Polt (4.8.) war schon Gast. Doch wollen die Sommerbühnen-Macher nicht nur Bewährtes auf die Bühne bringen.

So hat das zahlenmäßig gewachsene Organisationsteam (Imhof: „Wir haben alles auf mehr Schultern verteilt“) mit Ola Onabule (21.7.) einen Soulsänger verpflichtet, der für Imhof musikalisch „die gleiche Klasse wie Doldinger hat“. Trotzdem kalkuliert das Team ein, dass der Zuschaueransturm wohl nicht mit dem auf Doldinger mithalten kann. „Aber wir wollen auch neue und vielleicht unbekanntere Künstler präsentieren.“

Wer kommt sonst noch an den Blautopf? Der Kabarettist An­dreas Rebers (15.7.), von dem Imhof sagt, er gehöre zur Kabarett-Bundesliga. Uli Keuler ist unter den Kabarettisten sicher auch nicht ganz unbekannt, genauso wie die Sängerin Anne Haigis. Die polnische Brassband Bubliczki (14.7.) wurde verpflichtet, das neunköpfige Slavko Benic Orkestr (20.7.) verspricht wilden Turbo-Brass und Latin-Jazz. Sängerin Katalin Horvath kommt mit ihrer Band Foaie Verde (27.7.). Loi­sach Marci bewegt sich zwischen bayerischem Landler, Hip-Hop, Blues und Elektrobeat. Und das Foosion Ensemble (3.8.) bietet A-cappella-Gesang.

Zum Konzept der Sommerbühne gehören auch lokale Künstler. So bestreitet die Ulmerin Siyou mit einem großen Gospelchor das Eröffnungskonzert am 13. Juli. Der Erlös kommt der Renovierung des Matthäus-Alber-Hauses zugute. Die Stadtkapelle Blau­beu­ren ist auch wieder dabei, „Heroes“ ist ihr Konzert überschrieben (22.7.). Und die Arge Blautopf wird Neues aus der Blauhöhle präsentieren.

Info Tickets gibt es im Vorverkauf bei den SÜDWEST PRESSE-Geschäftsstellen in Blaubeuren, Ulm und Ehingen.