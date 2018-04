Lesung Jan Weiler, der Elternsprecher

Ulm / Elivira Lauscher

Es ist nicht einfach, ein Schriftsteller zu sein – zumindest wenn man Kinder hat, pubertierende Kinder. Denn für Jan Weilers 15-jährigen Sohn sieht ein Schriftsteller aus wie Günter Grass. Entsprechend kam Weiler mit einer „Lebens-, Sinn- und Arbeitskrise“ins Roxy.

„Alles gut?“, fragte er sein Publikum, das zum großen Teil weiblicher Natur war. „Alle Referate zu Hause abgetippt?“ Er kennt sich aus. Jan Weiler, Autor, Kolumnist und Vater von zwei pubertierenden Kindern, Tochter Carla (17) und Nick (15), dessen Füße eigentlich schon 19 seien. „Unser Sohn ist ein Hobbit.“

Jan Weiler weiß um all die Absonderlichkeiten und humorigen Eigenarten, denen man ausgesetzt ist, wenn sich die einst netten, süßen Kinder langsam zu Erwachsenen entwickeln. Weiler – Erfinder des Begriffs „Pubertier“ und Sprecher aller leidgeplagten Eltern, Lehrer und Erwachsenen – sieht es humorvoll. In seinen Kolumnen über seine eigene Familie fühlen sich viele verstanden, und so wurde auch im Roxy – vielleicht je nach eigenem derzeitigen Leidensdruck – geschmunzelt oder herzlich über die feinsinnigen und originellen, doch nie bösartigen Schilderungen gelacht.

Häuslicher Versuchsleiter

Weiler ist im Nebenerwerb auch „Pubertierforscher“ und beobachtet im heimischen Labor als Versuchsleiter die Reaktionen und Besonderheiten seiner Kinder: mysteriöse Krankheiten etwa, die meist nur vormittags an Schultagen auftauchen, oder die Verwandlung in andere Tiere wie dem Lamentier, Beukottier oder Diskutier. Auch der Medienkonsum, moderner Feminismus oder erste Balzversuche kamen zur Sprache.

Doch nicht nur der Nachwuchs bekam sein Fett ab. Auch sich selbst nahm Weiler nicht aus, witzelte über seine „Harthörigkeit“, die seine Stellung in der Familie nicht einfacher mache. „Da ist die Autorität schnell weg“, meinte er, denn auch mit seiner Frau ergebe sich so manches Missverständnis. Schnell werde aus dem „Wein nachschenken“ ein Weihnachtsgeschenk. Doch die meiste Zeit am Tag sei er ja eh ohne Aufsicht und denke sich Geschichten aus: in dem Raum im Keller, der ihm zugewiesen sei. Aber auch einen Ulrich Dattelmann, allzeit perfekter Vater, Elternsprecher, Excel-Listenschreiber und Organisator sämtlicher Schulveranstaltungen, nahm Weiler aufs Korn.

Und so unterhielt einer der erfolgreichsten Autoren in Deutschland abwechselnd mit Geschichten und Lesungen aus seinem Buch oder seinen Kolumnen „Mein Leben als Mensch“, die wöchentlich erscheinen und von denen es bereits 576 Stück gibt. Und auch ein Geheimnis verriet Weiler noch: Seine besondere Beziehung zu Ulm. Eine seine ersten Lesungen habe er in dieser Stadt gegeben, am 30. September 2004, just in der Buchhandlung Jastram (sie stellte jetzt den Büchertisch im Roxy). Allerdings sei er damals noch auf wenig Gegenliebe gestoßen, da ihn der Taxifahrer 20 Minuten zu spät dort ablieferte. Anhand der frustriert dasitzenden Zuhörer habe er danach gewusst, was „Ulmer Hocker“ seien.

Frustration war an dem kurzweiligen Leseabend im Roxy jetzt nicht zu spüren. Viel Beifall für einen angenehmen und intelligenten Abend.