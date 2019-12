Das Ende des Jahres ist auch immer die Zeit der Jahresrückblicke. So auch bei der Stadt Biberach. Oberbürgermeister Norbert Zeidler blickt auf das Jahr 2019 zurück und ruft noch einmal besondere Momente in Erinnerung. In der 31 Seiten umfassenden Chronik hat er die aus seiner Sicht für die Stadt Biberach wichtigsten Ereignisse festgehalten, wie es in einer Mitteilung der Stadt heißt.

Jahresrückblick 2019 mit vielen Bildern

Mit seinem „Weihnachtsbrief“ möchte Zeidler auch zahlreiche ehemalige Biber­acher Bürger in aller Welt grüßen und über Entwicklungen in ihrer Heimatstadt auf dem Laufenden halten. Er nennt seinen Jahresrückblick eine „Quintessenz der 365 Tage des Jahres 2019“. Zeidler zieht eine durchaus positive Bilanz und schreibt unter anderem: „Wir haben das große Glück, in einer Region dieser Welt zu leben, in der die „Daseinsvorsorge“ in den allermeisten Fällen hervorragend funktioniert.“

Jahreschronik liegt im Rathaus aus

Viele Bilder veranschaulichen besondere Momente des Jahres 2019, wobei die Chronik der mitteilung zufolge nur ein Ausschnitt des Geschehens sein könne und keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebe.

Die Broschüre liegt für interessierte Bürger an der Bürgerinformation aus. Der Jahresrückblick kann auch als PDF auf der Internetseite der Stadt heruntergeladen werden.