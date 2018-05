Konzert Jack London neu erzählt

Ulm / Udo Eberl

Vincent Courtois eilt der Ruf des virtuosen Cellisten voraus, der mit seinen Projekten immer wieder die Grenzen des Jazz sprengt. Mit seinem Trio West lotet er gemeinsam mit den beiden Saxophonisten Daniel Erdmann und Robin Fincker seit geraumer Zeit genau diese Randbereiche weiter aus, stößt aber auch mit intensiven Bohrungen weiter in den Kern vor. Im vierten konzeptionell gedachten Projekt „Jack“ dreht sich nun alles um Kurzgeschichten und Erzählungen des großen Jack London. Und wie diese musikalisch umgesetzten Texte zündeten, das konnte man beim trotz massiver Fußball-Konkurrenz gut besuchten Konzert im Ulmer Stadthaus rasch erleben.

„To Build A Fire“ und „Martin Eden“ wurden zu atmosphärisch dichten Erzählströmen. Auch eine imaginäre Dampflokomotive wurde, angetrieben durch die zwei rhythmisch und energetisch ineinandergreifenden Saxophone, vorangetrieben, um durch das Cello noch letzten Schub zu bekommen – hin zur Verdichtung. Aufgelöst wurde all das immer wieder durch Gehauchtes und Geschmalztes, geradezu naturalistische Exkurse, um dann wieder zu sattem Klang zu wachsen. Der Cellist unterfütterte dieses Volumen oftmals mit sattem Bordun-Klang. Der ideale Nährboden für wunderbare Melodieketten und Solo-Exkurse, die aber niemals ausuferten.

Courtois setzte im zweiten Set immer seltener den Bogen ein, zupfte, schlug mit dem Daumen die Saiten an, rockte. Einmal mehr schaukelte sich das Trio in einer Art Loop-Style mit überlappenden Tonschleifen hoch, komplex verzahnt, aber stets auch mit der Sensibilität für den lyrische Moment.

Auch die rhetorische Frage, ob Humor etwas im Jazz verloren hat, beantworteten die Drei mit einem deutlichen swingenden Ja. Und noch viel mehr: Folk pur in Windeseile und von Robin Fincker an der überschäumend vital intonierten Klarinette gespielt. Und die Kurzgeschichte „Mission de Confiance“ wurde in aller Kürze und Verknappung tatsächlich zum musikerzählerischen Wurf. Das Publikum war begeistert. Zwei Zugaben, final die Trio-Titel-Ballade „West“ fast schon hingezaubert, zeigten nach all der Raffinesse im Zusammenspiel die leise Stärke auf. Ein Trio, das die Erwartungen mehr als erfüllte.