Klatsch am Rand Jack Krispin zurück am Mikro

Ulm / jon

Jack is back: Jack Krispin, Radio-7-Urgestein der ersten Stunde, kehrt überraschenderweise zurück ins Studio in der Oststadt. Schon am Mittwoch, 2. Mai, wird er mit dem Morgenteam wieder auf Sendung gehen. „Radio 7 ist die Geliebte meines Lebens“, sagt Krispin, der im vergangenen Jahr mit 67 Jahren aufgehört hatte. Und weil alte Liebe nicht rostet, kommt der Radiomethusalix zurück ans Mikro. Zusammen mit Sebastian Paul wird Jack die Menschen wecken: „Für mich ist Radio nicht nur ein Job, sondern eine Beziehung, zu der Herz, Bauch, Haltung, Kontakt mit Menschen, Emotionen und Respekt gehören“, sagt Krispin. „Sowie Türknallen, Rauch und Rock’n Roll!“

Zum Feiern ist dem Radio-7-Team um Geschäftsführer Volker Schwarzenberg ohnehin zu Mute. 30 Jahre ist es her, dass der Sender „Regionalsender Bodensee Oberschwaben Radio 7“ auf Sendung ging. Schon damals im Studio: Matze Ihring, noch heute Musikchef im Funkhaus, in dessen Archiv rund 30 000 Singles, LPs und CDs stehen. Das Team um Marketingmann Markus Horn hat noch ein paar Jubiläumszahlen ermittelt: So ist Radio 7 seit dem ersten Tag rund 263 000 Stunden auf Sendung gewesen. Und noch schöner: Pro Jahr werden im Ulmer Funkhaus 19 200 Tassen Kaffee getrunken.

Donauwalzer an der Donau, das wird es am 13. Mai von 19 Uhr an geben. Dann wird die aus Italien stammende, klassische Tänzerin Roberta di Laura in Höhe Fischerplätzle an Deck einer Ulmer Schachtel zum Donauwalzer von Johann Strauß tanzen. Seit Januar arbeitet die Tänzerin an einem Foto-Video-Projekt, im Rahmen dessen die schönsten Schauplätze ins beste Licht gerückt werden. Das Ergebnis gibt es auf dem World Dance Congress im indischen Mumbai zu sehen.

Erstmal aber wird in den Mai getanzt. In der Oldtimerfabrik steigt Forever Young – die „Disco & Fox-Party von Donau 3FM“. Um 20 Uhr gehts los, DJ Tarazan aka Michael Kordick sorgt für die nötige Stimmung.

Große Ehre: Den Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg wird heute Gold-Ochsen-Chefin Ulrike Freund entgegennehmen. Die Geschäftsführerin wird auf Schloss Ludwigsburg geehrt für ihr bürgerschaftliches Engagement in Kunst und Kultur. Allerdings wird traditionell bei diesen Gelegenheiten mit Sekt angestoßen. Da wird die bekennende Bier-Trinkerin kurz schlucken müssen.