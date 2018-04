„Radio 7 Telefonjack“ Jack Krispin kehrt zurück zu Radio 7

Ulm / swp

Laut Pressemitteilung von Radio 7 wird ab Mittwoch, 2Mai Jack Krispin wieder Teil des Radio 7 Morgenteams sein.

Jack Krispin meint „Ich bin jetzt 67 – also lasst mal die Jungen ran und mich in Ruhe!“ Doch ganz so leicht kann man sich von einer Jahrzehnte währenden Beziehung halt doch nicht trennen. Aber auch die Hörerinnen und Hörer selbst trauern der markanten Stimme des Radiomethusalix‘ nach. Irgendwann steht die Frage im Raum, ob sich Jack ein Zurückkommen vorstellen könne. Er kann.

Am 2. Mai wird Jack Krispin gemeinsam mit Sebastian Pauls und dem Radio 7 Morgenteam ab Fünf wieder die Menschen im Radio 7 Land wecken. „Mein Leben ist Radio! Für mich ist das nicht nur ein Job, sondern eine Beziehung, zu der Herz, Bauch, Haltung, Kontakt mit den Menschen, Emotionen und Respekt gehören. Sowie Türknallen, Rauch und Rock´n Roll!“