Auf der Basis des S-Way will Iveco in den kommenden Jahren die Elektro- und Brennstoffzellen-Lastwagen aufsetzen. Von links: Marc Diening (Geschäftsführer von Magirus in Ulm), Franz Eis (Demo-Driver von Iveco) und Francesco Romano (Sales Director von Magirus) mit einem neuen gasbetriebenen S-Way, dem derzeit umweltfreundlichsten Lkw-Typ von Iveco. © Foto: Lars Schwerdtfeger